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Швидка допомога і пожежники на місці подіїФото: Omer Urer/AA/picture alliance
КатастрофиТуреччина

Вибух на шахті в Туреччині: число жертв зросло до 40

Аліна Коломієць
28 хв. тому

З 110 людей, які на момент аварії були на шахті, врятовано 58. Шпитальовано 11 постраждалих. Доля одного гірника поки невідома, заявляють у турецьких відомствах.

https://www.dw.com/uk/vibuh-na-sahti-v-tureccini-cislo-zertv-zroslo-do-40/a-63451443

Кількість жертв унаслідок вибуху на вугільній шахті в турецькому місті Амасра зросла до 40. Останніми даними поділився міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляє турецька агенція Anadolu. Станом на сьогоднішній ранок було відомо про 28 загиблих гірників.

З 110 людей, які на момент аварії працювали під землею, врятовано 58. Шпитальовано 11 постраждалих. Доля одного шахтаря, за словами Сойлу, невідома. Пошукові роботи тривають.

"Ми робимо все для допомоги 11 постраждалим. З них шість перебувають на лікуванні у Стамбулі, п'ятеро - у Бартині", - написав у соціальних мережах міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

Для екстреної допомоги пораненим було задіяно санітарну авіацію.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував усі суботні заходи, повідомивши про негайний візит до району аварії.

Прокуратура провінції Бартин порушила кримінальну справу за фактом вибуху на шахті.

Раніше міністр енергетики Туреччини Фатіх Дьонмез, говорячи про причини того, що сталося на шахті, заявляв, що за попередніми оцінками, вибухнув метан.

Вибух стався ввечері 14 жовтня на глибині 300 метрів. 

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