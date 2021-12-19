Пожежа на шахті в Росії: понад сто гірників евакуювали

У російському регіоні Кузбас у Кемеровській області сталося загоряння на шахті, через що було проведено евакуацію шахтарів. "На момент події у шахті перебували 128 гірників", - повідомила в неділю, 19 грудня, пресслужба міністерства з надзвичайних ситуацій (МНС) Росії. За даними відомства, вони вийшли на поверхню, постраждалих немає.

Усі роботи у шахті в місті Ленінську-Кузнецькому призупинено відповідно до протоколу, пише "Інтерфакс" з посиланням на керівництво шахти. За попередніми даними, спалах стався внаслідок нагрівання вугільного пласту. Цю інформацію підтвердили й у МНС Росії. "Надійшов сигнал зі спрацьовування датчиків, на місце виїхали чотири відділення рятувальників", - повідомили в регіональному управлінні міністерства.

Друга пожежа на шахті за місяць

Прокуратура Кемеровської області ініціювала перевірку за фактом події. Шахта імені Рубана в Ленінську-Кузнецькому входить до складу Сибірської вугільної енергетичної компанії (СУЕК), що є найбільшою в РФ вугільною компанією.

Інцидент на цій шахті - вже друга аналогічна подія у Кузбасі за місяць. Наприкінці листопада пожежа сталася на вугільній шахті "Листяжна" у Білівському міському окрузі Кемеровської області. Внаслідок трагедії загинула 51 людина. За даними МНС Росії, у момент займання під землею перебували 285 гірників. Тоді під час перевірок у Кузбасі виявили майже 450 порушень.