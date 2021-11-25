 Пожежа на шахті в Росії: кількість загиблих сягнула 52 осіб - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2021

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Пожежа на шахті в Росії: кількість загиблих сягнула 52 осіб - ЗМІ

На шахті "Листвяжная" у Кемеровській області Росії, де раніше сталася пожежа, вибухнув метан. Серед загиблих - гірники та рятувальники, повідомляють ЗМІ.

Вугільна шахта Листвяжная в місті Бєлово Кемеровської області Росії, південно-західний Сибір

Вугільна шахта "Листвяжная" в місті Бєлово Кемеровської області Росії, південно-західний Сибір

Кількість загиблих внаслідок пожежі на вугільній шахті "Листвяжная" у місті Бєлово в Кемеровській області Росії сягнула 52 людей. Серед них - шість рятувальників, повідомляють російські державні інформагенції з посиланням на представників рятувальних служб увечері четверга, 25 листопада.

Згідно з останніми даними, в шахті стався вибух метану, який викликала іскра. Після нього відбувся динамічний удар, який травмував гірників та рятувальників. 

Пожежа внаслідок загоряння вугільного пилу

Раніше повідомлялось, що пожежа почалася після загоряння вугільного пилу у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів, після цього дим через вентиляцію поширився всією шахтою, де, за даними МНС Росії, перебувало 285 осіб. Адміністрація шахти "Листвяжная" повідомила, що 239 гірників було евакуйовано, у шахті залишаються ще 46 осіб, але вони "самостійно підіймаються на поверхню".

Окрім того, за попередніми даними, було травмовано декілька десятків осіб: четверо гірників перебувають у тяжкому стані, ще 39 - у стані легкої та середньої тяжкості, повідомив в каналі у Telegram губернатор Кемеровської області Сергій Цивілев.

У зв'язку з подією було порушено кримінальну справу за статтею "порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило через необережність смерть людини".

Шахта "Листвяжная" з 2011 року належить холдингу "СДС Уголь". Згідно з даними з відкритих джерел, аварії на ній ставалися двічі: 24 січня 1981 року - вибух метану в штреку (загинули п'ять осіб) і 28 жовтня 2004 року - вибух метаноповітряної суміші (загинули 13 осіб).

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