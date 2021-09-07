Аварія на шахті на Луганщині: щонайменше дев'ятеро загиблих

Унаслідок аварії на шахті "Червоний партизан" на непідконтрольній українському уряду території Луганської області в понеділок, 6 вересня, загинули щонайменше дев'ятеро осіб. За даними інформагентства "Інтерфакс", причиною інциденту став обрив канату кліті.

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Загалом у кліті перебували 25 осіб, проте джерело агентства не мало інформації щодо долі інших шахтарів. На місці аварії працюють рятувальники, які намагаються деблокувати гірників, повідомили в самопроголошеній "ЛНР". Точну інформацію щодо обставин інциденту там обіцяють оприлюднити після ліквідації аварії.

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Нагадаємо, що в липні стався вибух на шахтоуправлінні "Покровське" в Донецькій області на підконтрольній українському уряду території.