 Вибух на шахті в Донецькій області: одна людина загинула | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вибух на шахті в Донецькій області: одна людина загинула

У лікарні померла людина, яка постраждала внаслідок вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" в Донецькій області. У прокуратурі кажуть, що дев'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані.

Symbolbild Krankenwagen Notfall in der Ukraine

Одна людина, яка постраждала внаслідок вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" на Донеччині в суботу, 31 липня, померла в лікарні, повідомила група компаній "Метінвест".

Вибух прогримів вранці в суботу на глибині 815 метрів. Унаслідок вибуху постраждали десятеро осіб, з яких четверо - працівники шахтоуправління, а шестеро - працівники підрядної організації, зазначається в повідомленні.

Читайте також: Німеччина підтримуватиме трансформацію шахтарських міст в Україні

"Від отриманих травм у лікарні померла одна людина - співробітник підрядної організації. Решта людей, що були в шахті в момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні "Метінвесту".

Тим часом як повідомила Донецька обласна прокуратура, під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху метану на шахтоуправлінні "Покровське", унаслідок якого одна людина загинула, а ще дев'ятеро постраждали.  У прокуратурі кажуть, що постраждалі, які отримали опіки, перебувають у важкому стані.

Читайте також: Невпинна деградація вугільної галузі. Чи закриють українські шахти?

Кримінальне провадження відкрито через можливе порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин і свідків події, повідомили в прокуратурі.

Дивитись відео 09:15

Українських шахтарів залишать без роботи: туризм замість шахт (03.12.2020)

Реклама

Докладно

Порятунок собак у Німеччині

Повінь у Німеччині: як рятували коней і поні, котів і собак?

Від повеней на заході Німеччини сильно постраждали не лише люди. Про те, як рятували тварин, розповідає DW.  

70 відсотків ринку газу й надалі залишається за облгаззбутами, які входять до Регіональної газової компанії олігарха Дмитра Фірташа

Енергетичний ринок України: 5 найбільших проблем (відео)

Через "Північний потік-2" німці взяли на себе енергетичні зобов’язання перед Україною. А що має зробити Київ?  