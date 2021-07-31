Вибух на шахті в Донецькій області: одна людина загинула

Одна людина, яка постраждала внаслідок вибуху на шахтоуправлінні "Покровське" на Донеччині в суботу, 31 липня, померла в лікарні, повідомила група компаній "Метінвест".

Вибух прогримів вранці в суботу на глибині 815 метрів. Унаслідок вибуху постраждали десятеро осіб, з яких четверо - працівники шахтоуправління, а шестеро - працівники підрядної організації, зазначається в повідомленні.

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"Від отриманих травм у лікарні померла одна людина - співробітник підрядної організації. Решта людей, що були в шахті в момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надано необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні "Метінвесту".

Тим часом як повідомила Донецька обласна прокуратура, під процесуальним керівництвом Покровської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вибуху метану на шахтоуправлінні "Покровське", унаслідок якого одна людина загинула, а ще дев'ятеро постраждали. У прокуратурі кажуть, що постраждалі, які отримали опіки, перебувають у важкому стані.

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Кримінальне провадження відкрито через можливе порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення всіх обставин і свідків події, повідомили в прокуратурі.