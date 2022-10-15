Вибух на шахті в Туреччині: 28 людей загинули

За попередніми оцінками, причиною трагедії став вибух газу, говорять в турецькому міністерстві енергетики.

Жертвами вибуху на вугільній шахті в турецькому місті Амасра стало щонайменше 28 гірників, ще 58 людей вдалося врятувати. Такі дані станом на ранок суботи, 15 жовтня, поширила агенція AP з посиланням на турецьку владу.

За словами міністра енергетики Туреччини Фатіха Дьонмеза, якого цитує AP, рятувальні роботи тривають, адже під землею перебуває ще 15 людей, більшість із яких опинилися в зоні пожежі. "Це не велика пожежа, але щоб безпечно дістатися туди, вогонь і чадний газ необхідно ліквідувати", - сказав він журналістам на місці події. Четверо або п'ятеро інших шахтарів опинилися в пастці внаслідок обвалів, додав міністр.

Говорячи про причини того, що сталося на шахті, Дьонмез заявив, що, за попередніми оцінками, вибухнув газ.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа написав у Twitter, що 28 шахтарів загинули, а 11 врятованих шахтарів шпитальовано в Бартині та Стамбулі. А міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу уточнив, що 58 людей вдалося врятувати.

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На місці працювали карети швидкої допомоги. Турецьке агентство з боротьби зі стихійними лихами повідомило, що в цей район були направлені рятувальні групи, зокрема й із сусідніх провінцій.

Очікується, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Амасру в суботу.

Вибух стався ввечері 14 жовтня на глибині 300 метрів. Під землею тоді працювали 110 шахтарів.

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