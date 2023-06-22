Вибух у центрі Парижа: щонайменше 37 постраждалих

Унаслідок потужного вибуху в житловому будинку в центрі Парижа дістали травми щонайменше 37 осіб. Інцидент стався о 16.50 (17.50 за київським часом) у середу, 21 червня, у 5-му окрузі французької столиці, де також розташований Пантеон. Очевидці та жителі сусідніх будинків розповіли агентству AFP про "гучний вибух" і "запах газу".

За даними місцевої влади, до вибуху найімовірніше призвів витік побутового газу. Після вибуху в чотириповерховому будинку і в сусідній будівлі почалася пожежа, а згодом це призвело до часткового обвалення споруд. Рятувальники ввечері продовжували пошуки двох людей під уламками. Вибуховою хвилею вибило шибки в будинках, розташованих у радіусі 400 метрів.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін заявив, що з-поміж 37 поранених четверо перебувають у критичному стані.

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У гасінні полум'я брали участь 270 пожежників, які запобігли його поширенню на навколишні споруди. Однак вибух порушив статику двох сусідніх будинків, їхніх мешканців евакуювали через небезпеку обвалення.

У 2019 році через вибух побутового газу в 9-му окрузі Парижа загинуло четверо людей, зокрема двоє пожежників.

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