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Вибух газу в Києві: вже двоє загиблих

Ольга Журавльова
3 год. тому

Число жертв внаслідок вибуху газу в багатоповерхівці в Києві зросло до двох осіб, повідомив мер Києва Віталій Кличко. Зросла й кількість постраждалих.

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Рятувальники знайшли вже двох загиблих у Києві після вибуху в багатоповерхівці
Українські пожежникиФото: Interior Ministry of Ukraine/REUTERS

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще одного загиблого внаслідок  вибуху від витоку газу в багатоповерхівці  в Дніпровському районі в ніч на четвер, 22 червня.

"Попередньо, двоє людей загинули внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці", - написав Кличко у Telegram-каналі.

За словами посадовця, з пошкоджених квартир врятували 18 осіб, а також евакуювали людей з усього будинку. ДСНС України повідомляє про трьох госпіталізованих.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху з'ясовують фахівці. Експерти також перевіряють, чи придатний будинок надалі до проживання.

Мешканців пошкодженого будинку розселять

Також Кличко повідомив, що міська влада вже знайшла місця для тимчасового розселення мешканців пошкодженого будинку.

"Місто вже визначило два інтернати в Дніпровському районі для тимчасового проживання людей із пошкодженого будинку", - запевнив мер.

За фактом вибуху в будинку слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України - порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.

Як повідомлялося, вибух стався о 03:45 у 16-триповерховому будинку по вулиці Малишка, зруйновано чотири квартири. За попередньою інформацією від працівників ДСНС, вибух стався внаслідок витоку газу в одній із квартир.

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