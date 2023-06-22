У Китаї від вибуху газу в ресторані загинуло понад 30 людей

Вибух побутового газу в ресторані призвів до загибелі щонайменше 31 і поранення сімох людей у китайському місті Їньчуань.

Щонайменше 31 людина загинула внаслідок вибуху в місті Їньчуань на північному заході Китаю. Вибух спричинив витік газу в барбекю-ресторані, розташованому в центрі міста в житловому районі, повідомило державне інформагентство "Сіньхуа". Ще семеро відвідувачів ресторану дістали травми різного ступеня тяжкості, один з них перебуває в "критичному стані".

Інцидент стався увечері середи, 21 червня. У своєму репортажі з місця події держтелеканал CCTV показав кілька десятків пожежників, пошкодження у фасаді будинку, з якої валив дим, а також всіяну битим склом і уламками будівлі вулицю, на якій розташовані інші ресторани і бари.

Серед постраждалих були старшокласники і пенсіонери, багато з яких померли від отруєння чадним газом, повідомило видання The Paper з посиланням на рятувальників.

У рамках розслідування інциденту дев'ятьох осіб, включаючи власника ресторану і персонал, затримала поліція, повідомляє CCTV, додаючи, що "їхні активи були заморожені".

Вибух стався напередодні триденного фестивалю човнів-драконів, коли багато китайців відвідують ресторани і зустрічаються з друзями.

Читайте також:У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є жертви