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СуспільствоУкраїна

У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є жертви

Ольга Журавльова
44 хв. тому

В українській столиці стався вибух, попередньо, через витік газу. Зруйновано та пошкоджено десять квартир. Під завалами знайшли загиблого, двоє людей у лікарні.

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Українські рятувальники (ілюстративне фото)
Українські рятувальники (ілюстративне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

У Дніпровському районі  Києва  на вулиці Малишка у ніч на четвер, 22 червня, стався вибух у 16-поверховому житловому будинку, є загиблий. За попередніми даними ДСНС України, причина інциденту - витік газу.

Пожежу у будинку внаслідок інциденту гасили дві години. Зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир на 6, 7 та 8 поверхах, повідомляють рятувальники.

Двох постраждалих госпіталізували, 18 мешканців будинку евакуювали, поінформував мер української столиці Віталій Кличко. Пошуково-рятувальні роботи зранку тривають. 

Цієї ж ночі у столиці лунала повітряна тривога, інформація про наслідки нічної атаки уточнюється.

Читайте також: Як Київ витримує інтенсивні повітряні атаки

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

 

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Українські рятувальники (ілюстративне фото)

У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є жертви

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