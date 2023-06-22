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У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є жертви
44 хв. тому
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У Дніпровському районі Києва на вулиці Малишка у ніч на четвер, 22 червня, стався вибух у 16-поверховому житловому будинку, є загиблий. За попередніми даними ДСНС України, причина інциденту - витік газу.
Пожежу у будинку внаслідок інциденту гасили дві години. Зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир на 6, 7 та 8 поверхах, повідомляють рятувальники.
Двох постраждалих госпіталізували, 18 мешканців будинку евакуювали, поінформував мер української столиці Віталій Кличко. Пошуково-рятувальні роботи зранку тривають.
Цієї ж ночі у столиці лунала повітряна тривога, інформація про наслідки нічної атаки уточнюється.
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