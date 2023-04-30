11 людей загинули внаслідок витоку газу в Індії

Витік газу стався у промисловій зоні міста Лудхіяна у штаті Пенджаб на північному заході країни. Джерело витоку ще не встановили.

В Індії одинадцять людей загинули внаслідок витоку газу, повідомляє у суботу, 30 квітня, агенція AFP. Ще четверо людей потрапили у лікарню. Витік стався у промисловій зоні міста Лудхіяна у штаті Пенджаб на північному заході країни.

Вид газу і джерело його витоку ще не встановлені, сказав агенції чиновник, який побажав лишитися неназваним. "Одинадцять загиблих і четверо в лікарні. Рятувальна операція триває", - цитує його AFP.

Промислові витоки газу в Індії

Промислові витоки газу в Індії - непоодиноке явище, зазначає агенція. Їх часто пов'язують з низькими стандартами безпеки та недостатньою кількістю перевірок.

У серпні 2022 року витік газу стався на фабриці з виробництва одягу у штаті Андгра-Прадеш. Тоді були госпіталізовані щонайменше 112 жінок. До того схожий інцидент стався в тому ж регіоні, внаслідок чого близько 200 жінок втратили свідомість.

У 2020 році щонайменше 15 людей загинули та сотні потрапили до лікарень через витік газу на хімічному заводі у портовому місті Вішакхапатнам.

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