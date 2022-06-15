 Великобританія не відмовиться від депортації нелегальних мігрантів в Руанду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2022

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Новини

Великобританія не відмовиться від депортації нелегальних мігрантів в Руанду

Літак, що мав відправити нелегальних мігрантів із Великобританії до Руанди, не зміг вилетіти через судові позови, які подали адвокати біженців.

Літак Boeing 767, на якому мали депортувати із Великобританії в Руанду нелегальних мігрантів

Літак Boeing 767, на якому мали депортувати із Великобританії в Руанду нелегальних мігрантів

Перший авіарейс з Лондона, яким влада Великобританії воліла вислати в Руанду більше 30 нелегальних мігрантів, було скасовано у вівторок, 14 червня, в останній момент. Причиною стали численні судові позови, які протягом попередніх трьох днів подали адвокати мігрантів до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі, вимагаючи визнати їхню депортацію незаконною.

Суд ухвалив рішення призупинити депортацію доти, доки британські суди не ухвалять остаточних рішень щодо правомірності депортації. Йдеться, зокрема, про питання визнання Руанди безпечною країною та про те, чи можлива там прозора процедура набуття статусу біженця.

За нелегальних мігрантів також заступилися британські профспілки та лідери Англіканської церкви, які назвали депортацію "аморальною". Спадкоємець британського престолу принц Чарльз назвав план уряду "жахливим".

Раніше міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс пообіцяла, що рейс відбудеться незалежно від того, скільки людей буде на борту. Проте після подання судових позовів у літаку зі 130 мігрантів, яких планували депортувати, не залишилося жодного. Міністерка внутрішніх справ Пріті Пател (донька індійських іммігрантів з Уганди) висловила жаль, що рейс не зміг вилетіти, але пообіцяла, що уряд "продовжить робити те, що потрібно".

Біженці в обмін на інвестиції для Руанди

У квітні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що з Руандою було досягнуто угоди, згідно з якою Лондон відправлятиме туди нелегальних мігрантів, а Руанда за це отримає від Великобританії мільйонні інвестиції для розвитку економіки. Депортовані мігранти, незалежно від того, з якої країни вони прибули до Великобританії, зможуть просити притулку у Руанді. Британський прем'єр вважає, що це допоможе врятувати життя людей і покладе край нелегальному бізнесу з переправки людей через протоку Ла-Манш на маленьких човнах.

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Однак у Великобританії цей план спричинив хвилю критики. Опоненти Джонсона закидають йому, що відправляти людей за тисячі кілометрів до країни, де вони не хочуть жити, аморально. В ООН вважають, що ця угода порушує міжнародне право. 

 

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