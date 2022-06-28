 Вантажівку з десятками тіл мігрантів виявили у Техасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2022

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Новини

Вантажівку з десятками тіл мігрантів виявили у Техасі

Врятованих нелегальних мігрантів, серед яких були й діти, доправили до лікарні із симптомами теплового удару та зневоднення. У трейлері не було ні води, ні системи кондиціювання повітря.

Поблизу місця трагедії

Поблизу місця трагедії

Щонайменше 46 тіл мігрантів, ймовірно, незаконно ввезених до США, було виявлено в кузові вантажівки, припаркованої у передмісті Сан-Антоніо на півдні штату Техас. Про це у вівторок, 28 червня, повідомив мер міста Рон Ніренберг.

Ще 16 осіб, серед яких четверо неповнолітніх, доставлено до лікарні із симптомами теплового виснаження та сильного зневоднення, повідомила міська влада. Серед загиблих не було дітей і неповнолітніх, уточнили представники влади, на яких посилається інформагенція Reuters.

Як розповів керівник поліції міста Сан-Антоніо Вільям МакМанус, один з працівників, що працював неподалік від місця страшної знахідки, почув крик про допомогу і вийшов, щоб розібратися. Згодом вів виявив, що двері трейлера частково відчинено, зазирнув усередину і побачив там кілька мертвих тіл.

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Американські ЗМІ називають те, що сталося, однією з найжахливіших трагедій в історії нелегальної міграції.

Причину загибелі людей поки не з'ясовано

Причину загибелі 46 людей наразі не з'ясовано. Проте відомо, що останніми днями в Сан-Антоніо, розташованому неподалік кордону з Мексикою, спостерігалася дуже спекотна погода з максимальною температурою повітря близько 40 градусів Цельсія. Водночас у трейлері не було ні води, ні системи кондиціювання повітря.

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Правоохоронці затримали трьох людей, проте поки незрозуміло, чи пов'язані вони з трагедією, цитує місцева радіостанція News4SA керівника поліції міста Вільяма МакМануса.

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