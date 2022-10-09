Чинний президент Австрії лідирує на виборах

Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) лідирує з великим відривом на виборах глави держави, які відбуваються в неділю, 9 жовтня. Згідно з екзитполом соціологічного інституту Sora, проведеного на замовлення громадсько-правової медіакомпанії ORF, він набирає 55,5 відсотка голосів.

Для перемоги у першому турі претенденту на пост президента Австрії необхідно набрати понад 50 відсотків голосів.

Найближчий суперник далеко позаду

Окрім Ван дер Беллена, котрий виступав на виборах як незалежний кандидат, на пост глави австрійської держави претендують ще шість політиків. У передвиборчих опитуваннях австрійці надавали переваги переважно чинному президенту, який обіймає посаду з січня 2017 року. Він в свою чергу найбільше переймався явкою виборців, пише AP.

"У нас ніколи раніше не було семи кандидатів на президентських виборах, і я не думаю, що ми коли-небудь - принаймні я не можу згадати прикладу - мали таке середовище, коли люди неспокійні, невдоволення політикою - високе, і ви не знаєте, у якому напрямку це піде", - сказав він ORF.

На другому місці за симпатіями перебував представник правопопулістської Австрійської партії свободи Вальтер Розенкранц (Walter Rosenkranz). За даними екзитполу Sora, йому вдалося отримати підтримку 18,4 відсотка виборців.

Офіційний результат голосування під час виборів президента республіки оголосять 10 жовтня.

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