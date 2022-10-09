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Президент Австрії Александер Ван дер Беллен
Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен перемагає на виборах голови держави.Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
ПолітикаАвстрія

Чинний президент Австрії лідирує на виборах

Олександра Іванова | Степан Смишляєв
2 год. тому

За даними екзитполів, Александер Ван дер Беллен набирає втричі більше голосів, ніж правий популіст Вальтер Розенкранц.

https://www.dw.com/uk/van-der-bellen-lidirue-na-viborah-prezidenta-avstrii/a-63386570

Чинний президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) лідирує з великим відривом на виборах глави держави, які відбуваються в неділю, 9 жовтня. Згідно з екзитполом соціологічного інституту Sora, проведеного на замовлення громадсько-правової медіакомпанії ORF, він набирає 55,5 відсотка голосів.

Для перемоги у першому турі претенденту на пост президента Австрії необхідно набрати понад 50 відсотків голосів.

Найближчий суперник далеко позаду

Окрім Ван дер Беллена, котрий виступав на виборах як незалежний кандидат, на пост глави австрійської держави претендують ще шість політиків. У передвиборчих опитуваннях австрійці надавали переваги переважно чинному президенту, який обіймає посаду з січня 2017 року. Він в свою чергу найбільше переймався явкою виборців, пише AP.

"У нас ніколи раніше не було семи кандидатів на президентських виборах, і я не думаю, що ми коли-небудь - принаймні я не можу згадати прикладу - мали таке середовище, коли люди неспокійні, невдоволення політикою - високе, і ви не знаєте, у якому напрямку це піде", - сказав він ORF.

На другому місці за симпатіями перебував представник правопопулістської Австрійської партії свободи Вальтер Розенкранц (Walter Rosenkranz). За даними екзитполу Sora, йому вдалося отримати підтримку 18,4 відсотка виборців.

Офіційний результат голосування під час виборів президента республіки оголосять 10 жовтня.

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