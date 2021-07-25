В Японії зливи та повені, до евакуації закликали близько двох мільйонів людей

Потужні зливи на заході Японії викликали повені та зсуви. Влада закликала 1,8 мільйона людей залишити свої будинки з міркувань безпеки, повідомив у суботу, 14 серпня, канал NHK.

Евакуація оголошена у семи регіонах, головним чином у північній частині острова Кюсю, оскільки там очікується безпрецедентний рівень опадів. Уряд заявив, що 14 річок вийшли з берегів і відбулося 14 зсувів, переважно на заході Японії. Рятувальники вивозять гумовими човнами людей, які не встигли вчасно евакуюватися.

Затоплене місто Куруме на острові Кюсю

Одна жінка загинула в префектурі Нагасакі на західному узбережжі Кюсю, а двоє інших членів цієї родини вважаються зниклими безвісти. Там також діють попередження про надзвичайну погодну ситуацію.

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У Нагасакі працюють рятувальні служби, поліція, розміщені військовослужбовці для надання допомоги населенню, пошуку зниклих безвісти. Рятувальники працюють і в місті Фукуока, що також розташоване на острові Кюсю. У сусідній префектурі Сага почалися зсуви ґрунту. Очікується, що зливи продовжаться на більшій частині території країни протягом ще декількох найближчих днів, і ситуація з повенями і зсувами може погіршитися.

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