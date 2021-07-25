 В Японії зливи та повені, до евакуації закликали близько двох мільйонів людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2021

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Новини

В Японії зливи та повені, до евакуації закликали близько двох мільйонів людей

Через сильні опади та повені в Японії евакуюють людей. Загинула щонайменше одна особа.

Наслідки повені в Хіросімі

Наслідки повені в Хіросімі

Потужні зливи на заході Японії викликали повені та зсуви. Влада закликала 1,8 мільйона людей залишити свої будинки з міркувань безпеки, повідомив у суботу, 14 серпня, канал NHK.

Евакуація оголошена у семи регіонах, головним чином у північній частині острова Кюсю, оскільки там очікується безпрецедентний рівень опадів. Уряд заявив, що 14 річок вийшли з берегів і відбулося 14 зсувів, переважно на заході Японії. Рятувальники вивозять гумовими човнами людей, які не встигли вчасно евакуюватися.

Затоплене місто Куруме на острові Кюсю

Затоплене місто Куруме на острові Кюсю

Одна жінка загинула в префектурі Нагасакі на західному узбережжі Кюсю, а двоє інших членів цієї родини вважаються зниклими безвісти. Там також діють попередження про надзвичайну погодну ситуацію.

Наслідки негоди в Хіросімі

Наслідки негоди в Хіросімі

У Нагасакі працюють рятувальні служби, поліція, розміщені військовослужбовці для надання допомоги населенню, пошуку зниклих безвісти. Рятувальники працюють і в місті Фукуока, що також розташоване на острові Кюсю. У сусідній префектурі Сага почалися зсуви ґрунту. Очікується, що зливи продовжаться на більшій частині території країни протягом ще декількох найближчих днів, і ситуація з повенями і зсувами може погіршитися.

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