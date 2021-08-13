Повені в Туреччині: кількість загиблих зростає

Кількість жертв масштабних повеней на півночі Туреччини збільшилась до 38 людей. Про це вранці у суботу, 14 серпня, повідомляє турецьке відомство з подолання наслідків надзвичайних ситуацій та катастроф (AFAD). Десятки людей вважають зниклими безвісти.

Особливо уражені повенями чотири провінції біля Чорноморського узбережжя Туреччини: Кастамону, Бартин, Синоп та Самсун. У них евакуювали близько 1700 людей, багато з яких знайшли тимчасовий притулок у студентських гуртожитках.

На відеокадрах із зони кататстофи видно, як потоки брудної води несуть автомобілі, зруйновано будинки та мости. За повідомленнями ЗМІ, висота води в окремих місцях сягала п'яти метрів. До рятувально-пошукових робіт залучено 19 вертольотів, близько п'яти тисяч співробітників екстрених служб, яким допомагають неурядові організації та військові, повідомляє інформагенція dpa. Сильні дощі обрушилися на північ Туреччини ввечері 10 серпня, перетворивши вулиці міст на ріки та спричинивши зсуви ґрунту.

Більшість людей загинула у провінції Кастамону, де річка вишла з берегів та затопила місто Бозкурт. Потоки води зруйнували кілька будинків.

Нагадаємо, на південному заході Туреччини в останні кілька тижнівтривала боротьба з лісовими пожежами.