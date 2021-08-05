Пожежі у Греції і Туреччині: боротьба з вогнем триває

У Греції та Туреччині тривають роботи з гасіння масштабних лісових пожеж. Упродовж останньої доби у Греції зафіксували 90 нових лісових пожеж, повідомляє вранці у п'ятницю, 6 серпня, агентство dpa з посиланням на вогнеборців. Щонайменше 18 людей госпіталізовано, ще десятки людей отримали незначні травми. Більшість з постраждалих мають проблеми з диханням, заявив міністр охорони здоров'я Греції Василіс Кікіліас в ефірі державного телебачення.

Лісові пожежі поблизу турецького Мармаріса

Особливо інтенсивною наразі є пожежа поблизу Афін. Там вогонь вже знищив значну частину лісу поблизу міста і численні будинки. Пожежники продовжують роботи з гасіння. Повідомляється про значне забруднення повітря продуктами горіння. Внаслідок цієї пожежі в Афінах спостерігають хмари диму з дрібними частинками та попелом. Лікарі вже попередили жителів грецької столиці про небезпеку забруднення повітря від лісових пожеж. Особливо небезпечно це для людей, які мають проблеми з органами дихання. При цьому лікарі зауважили, що у цьому випадку звичайні медичні маски не допомагають, натомість потрібні респіраторні маски. Вони закликали людей не виходити з дому. З населених пунктів поблизу Афін евакуйовано тисячі жителів.

Знищені вогнем будинки у Греції

Зеленський розпорядився допомогти Греції

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив про плани відрядження 100 українських пожежників у Грецію для допомоги в гасінні лісових пожеж.

"Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу Греції", - написав він у соцмережі Twitter.

Пожежі в Туреччині

У Туреччині станом на ранок, 6 серпня, 12 пожеж ще не взято під контроль, повідомляє агентство dpa з посиланням на турецьку владу. Загалом жертвами вогню в країні стали щонайменше восьмеро людей, ще тисячі людей були змушені залишити свої домівки.

Вогонь, за попередніми оцінками, вже знищив значні території, зокрема, щонайменше 100 тисяч гектарів лісів та полів. Особливо постраждали південні та західні прибережні райони Туреччини - Анталія, Мармарис, Бодрум та Мілас. За даними місцевої влади, у Міласі полум'я охопило кілька районів, які раніше були евакуйовані. Це найгірші за 13 років лісові пожежі в країні, безперешкодному розповсюдженню яких сприяє спека та посуха. Від середи минулого тижня в країні було зафіксовано понад 200 лісових пожеж.

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Про пожежі повідомляють також з Італії, зокрема, у регіонах на півдні країни. Влада Італії заявляє про мільйонні збитки для довкілля, туризму та економіки. Вогонь знищив тисячі гектарів лісів та сільськогосподарських земель.

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