Пожежі наблизилися до Олімпії в Греції та електростанції в Туреччині

Пожежники продовжують боротися з руйнівними лісовими пожежами в Греції та Туреччині. Турецькі рятувальники евакуювали територію навколо електростанції Кемеркой на південному заході країни, де зберігаються тисячі тонн вугілля. Як повідомила агенція AFP у четвер, 5 серпня, сотні людей зібралися у порту Орен. Пізніше їх доставили у безпечне місце на кораблях берегової охорони.

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Тим часом у Греції задіяли понад 170 пожежників, 50 автомобілів та шість вертольотів і протипожежних літаків, щоб захистити від полум'я стародавнє місто Олімпія, де проходили античні Олімпійські ігри. Пожежа знищила близько 20 будинків і зараз просувається у напрямку гірської місцевості на північному заході Олімпії, повідомив інформаційному агентству ANA місцевий чиновник. Після нічної боротьби з полум'ям пожежникам вдалося врятувати старовинні пам'ятки.

Вогонь вирує навколо Олімпії в Греції

Масштабні лісові пожежі в Туреччині, Греції та інших країнах південної Європи є, на думку експертів, наслідком кліматичної кризи та глобального потепління, які збільшують як кількість, так і інтенсивність періодів спеки та лісових пожеж.

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