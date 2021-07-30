 Пожежі наблизилися до Олімпії в Греції та електростанції в Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2021

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Новини

Пожежі наблизилися до Олімпії в Греції та електростанції в Туреччині

У Середземномор'ї тривають пожежі. У Греції вогонь наблизився до стародавнього міста Олімпія, де проходили Олімпійські ігри. У Туреччині евакуювали територію навколо електростанції, де зберігаються тисячі тонн вугілля.

Лісові пожежі в Туреччині

Лісова пожежа в передмісті Бодрума в Туреччині

Пожежники продовжують боротися з руйнівними лісовими пожежами в Греції та Туреччині. Турецькі рятувальники евакуювали територію навколо електростанції Кемеркой на південному заході країни, де зберігаються тисячі тонн вугілля. Як повідомила агенція AFP у четвер, 5 серпня, сотні людей зібралися у порту Орен. Пізніше їх доставили у безпечне місце на кораблях берегової охорони.

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Тим часом у Греції задіяли понад 170 пожежників, 50 автомобілів та шість вертольотів і протипожежних літаків, щоб захистити від полум'я стародавнє місто Олімпія, де проходили античні Олімпійські ігри. Пожежа знищила близько 20 будинків і зараз просувається у напрямку гірської місцевості на північному заході Олімпії, повідомив інформаційному агентству ANA місцевий чиновник. Після нічної боротьби з полум'ям пожежникам вдалося врятувати старовинні пам'ятки.

Лісові пожежі у Греції

Вогонь вирує навколо Олімпії в Греції

Масштабні лісові пожежі в Туреччині, Греції та інших країнах південної Європи є, на думку експертів, наслідком кліматичної кризи та глобального потепління, які збільшують як кількість, так і інтенсивність періодів спеки та лісових пожеж.

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  • Смертельне полум'я у турецькій Рив'єрі

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Смертельне полум'я у турецькій Рив'єрі

    У провінції Анталія на південному середземноморському узбережжі Туреччини у середу спалахнула масштабна пожежа. Потужні вітри роздмухують полум'я, яке перекидається на житлові квартали. Щонайменше троє людей загинули, десятки поранені.

  • Слідство за підозрою у підпалі

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Слідство за підозрою у підпалі

    Правоохоронні органи Туреччини розпочали слідство за підозрою у навмисному підпалі. На користь такої версії свідчить той факт, що займання відбулося одночасно у чотирьох місцях.

  • У Каталонії згоріли 1600 гектарів

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    У Каталонії згоріли 1600 гектарів

    В Іспанії, починаючи з минулих вихідних, палали одночасно декілька лісових пожеж. Найбільше постраждала Каталонія. У цьому регіоні полум'я знищило 1600 гектарів лісу і сільськогосподарських насаджень. Близько 80 людей були евакуйовані. Попіл накрив деякі райони столиці Каталонії Барселони.

  • Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Пожежні гелікоптери у боротьбі з полум'ям

    Лісова пожежа у південнокаталонській провінції Таррагона на деякий час вийшла з-під контролю. Стихію вдалося приборкати лише завдяки залученню більш як 300 пожежників і солдатів, а також літаків і гелікоптерів. Зрештою допоміг також дощ.

  • Екстремальна посуха в Афінах

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Екстремальна посуха в Афінах

    У Греції, починаючи з вівторка, палали більше 50 пожеж. Найнебезпечнішою була пожежа поблизу Афін. Вона пошкодила десятки будинків і автомобілів. Екстремальна посуха підвищила пожежну небезпеку, полум'я роздмухували потужні вітри.

  • Пожежа через необережність?

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Пожежа через необережність?

    Більше 300 вогнеборців працювали за підтримки пожежних літаків і 15 гелікоптерів. Залишається незрозумілим, чому саме зайнялася пожежа поблизу Афін. Слідчі підозрюють, що займання міг спричинити 64-річний бджоляр, який спалював сухе листя. Чоловіка затримали.

  • Масова евакуація на Сардинії

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Масова евакуація на Сардинії

    Починаючи з минулої неділі ціла низка пожеж палає і на італійському острові Сардинія. Довелося евакуювати більше 900 жителів. "Це безпрецедентна реальність в історії Сардинії", - констатував губернатор Крістіан Салінас.

  • Допомога з Греції і Франції

    Лісові пожежі вирують на півдні Європи

    Допомога з Греції і Франції

    На допомогу Сардинії прийшли Франція і Греція, надіславши на середземноморський острів пожежні літаки. У полум'ї загинули сотні свійських тварин, згоріли тисячі гектарів лісів і сільськогосподарських посівів. На Сардинії правоохоронці також ведуть слідство за підозрою у ненавмисному підпалі.

    Автор: Беатріс Крістофаро


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