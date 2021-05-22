 У турецькій Антальї вирують лісові пожежі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2021

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Новини

У турецькій Антальї вирують лісові пожежі

Лісові пожежі ширяться в турецькому курортному регіоні Анталья, проте туристичним містам вогонь не загрожує.

Пожежі в Антальї

У турецькому регіоні Анталья палають лісові пожежі. За даними турецьких ЗМІ, в середу, 28 липня, трьох місцевих жителів було госпіталізовано з опіками. Вогонь спалахнув в районі міста Манавгат, частину його жителів довелося евакуювати. Стрімкому поширенню полум'я сприяють сильні вітри.

Боротьбу з вогнем ведуть сотні людей

Боротьбу з вогнем ведуть сотні людей

Втім, курортним містам регіону пожежі не загрожують. Про це заявив мер розташованого за 60 кілометрів від охопленого вогнем району міста Анталья Мухіттін Боджек. За його словами, причиною пожеж може бути підпал.

Вогонь загрожує будинкам

Вогонь загрожує будинкам

Боротьбу з вогнем ведуть сотні людей, пожежні вертоліт та літак. За даними посадовців, ближче до вечора вогонь вдалося "частково" взяти під контроль.

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На Заході США вирують потужні лісові пожежі

Загалом у західних штатах США зафіксували понад 70 масштабних лісових пожеж. Площа охоплених полум'ям угідь дорівнює площі Нью-Йорка. Від вогню в Аризоні загинули двоє пожежників.  

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