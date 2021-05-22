У турецькій Антальї вирують лісові пожежі

У турецькому регіоні Анталья палають лісові пожежі. За даними турецьких ЗМІ, в середу, 28 липня, трьох місцевих жителів було госпіталізовано з опіками. Вогонь спалахнув в районі міста Манавгат, частину його жителів довелося евакуювати. Стрімкому поширенню полум'я сприяють сильні вітри.

Боротьбу з вогнем ведуть сотні людей

Втім, курортним містам регіону пожежі не загрожують. Про це заявив мер розташованого за 60 кілометрів від охопленого вогнем району міста Анталья Мухіттін Боджек. За його словами, причиною пожеж може бути підпал.

Вогонь загрожує будинкам

Боротьбу з вогнем ведуть сотні людей, пожежні вертоліт та літак. За даними посадовців, ближче до вечора вогонь вдалося "частково" взяти під контроль.

Читайте також: Туреччина заявила про загибель двох своїх солдатів у Сирії