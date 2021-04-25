 Пожежа у COVID-лікарні в Іраку: понад 90 осіб загинуло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2021

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Новини

Пожежа у COVID-лікарні в Іраку: понад 90 осіб загинуло

92 особи загинули внаслідок пожежі в лікарні для коронавірусних хворих на півдні Іраку. У країні оголошено жалобу.

92 особи загинули внаслідок пожежі в лікарні для коронавірусних хворих на півдні Іраку

На місці пожежі

Щонайменше 92 особи загинули внаслідок пожежі в лікарні для пацієнтів із коронавірусом у місті Ен-Насирія на півдні Іраку, повідомили у вівторок, 13 липня, представники органів охорони здоров'я країни. Ще понад 100 осіб отримали травми під час пожежі, серед них - як пацієнти лікарні, так і відвідувачі, повідомляє агенція Reuters.

Пожежа в лікарні спалахнула в ніч на вівторок. Попереднє розслідування встановило, що причиною пожежі став кисневий балон, який вибухнув через іскри від несправної електропроводки.

На місці продовжують працювати рятувальники. Медики, які працювали в лікарні, поскаржилися агенції Reuters, що там бракувалио елементарних заходів безпеки, зокрема навіть найпростішої системи пожежної тривоги чи системи гасіння вогню. Головлікар лікарні та керівник відомства з питань охорони здоров'я у місті Ен-Насирія відсторонені від роботи й заарештовані. У зв'язку з трагедією в Іраку оголошено жалобу за загиблими.

Подібна трагедія сталася у квітні 2021 року в Багдаді. У результаті пожежі в лікарні, де перебували пацієнти з коронавірусом, загинули 82 особи. Щонайменше 110 осіб постраждали.

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