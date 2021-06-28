Масштабні лісові пожежі вирують в Італії, Франції та Іспанії

Масштабні лісові пожежі вирують на італійському острові Сардинія, на півдні Франції та в Італії. Пожежі на заході італійського острова Сардинія призвели до того, що близько чотирьох сотень місцевих жителів були змушені евакуюватися в ніч на неділю, 25 липня, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеві ЗМІ.

На Сардинії до бороьби з вогнем залучили авіацію

Деякі жителі змогли вранці в неділю повернутися до своїх домівок, коли ситуація дещо нормалізувалася. Масштабі пожежі, як повідомляє газета Nuova Sardegna, руйнували поля з суботи, 24 липня. Вогонь охопив кілька тисяч гектарів угідь, також пошкоджені будинки. Італійська аграрна асоціація говорить про "катастрофу" та значну шкоду для сільського господарства.

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В неділю італійські пожежники продовжують боротися з вогнем, до гасіння залучені також літаки та вертольоти. Пожежна небезпека залишається високою і, за даними місцевих ЗМІ, вогонь спалахує також в інших частинах країни. Влада попереджає, що в понеділок температура повітря залишатиметься високою. Тим часом влада Італії звернулася до інших країн ЄС з проханням надати допомогу в гасінні пожеж, зокрема пожежну авіацію.

Південь Франції у вогні

На півдні Франції між Нарбонном та Каркасоном у гасінні лісових пожеж зараз задіяні близько тисячі пожежних бригад. За даними міністра внутрішніх справ Франції Жерара Дарманена, на півдні країни для гасіння пожеж використовуються також літаки. Вогонь охопив близько восьми квадратних кілометрів.

Пожежі в Іспанії

Тим часом на північному сході Іспанії, за 100 кілометрів на захід від Барселони, лісова пожежа вийшла з-під контролю. Полум'я пошкодило 1100 гектарів лісів та сільськогосподарських угідь, заявило управління лісового господарства Каталонії. Є ризик того, що вітер ще більше розноситиме вогонь. Боротися з пожежами допомагає також іспанська армія. Близько 80 людей були змушені залишити свої будинки.