 Повені на півночі Туреччини: число жертв зросло до 27 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2021

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Повені на півночі Туреччини: число жертв зросло до 27 людей

Внаслідок повеней на півночі Туреччини загинули вже 27 людей. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв потерпілим швидке відновлення будинків, доріг і мостів.

Наслідки повені на півночі Туреччини

Наслідки повені на півночі Туреччини

Кількість жертв масштабних повеней на півночі Туреччини зросла до 27 людей. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомило турецьке відомство з подолання наслідків надзвичайних ситуацій та катастроф (AFAD). Десятки людей вважають зниклими безвісти.

Особливо уражені повенями чотири провінції біля Чорноморського узбережжя Туреччини: Кастамону, Бартин, Синоп та Самсун. У них евакуювали близько 1700 людей, багато з яких знайшли тимчасовий притулок у студентських гуртожитках.

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На відеокадрах із зони кататстофи видно, як потоки брудної води несуть автомобілі, зруйновано будинки та мости. За повідомленнями ЗМІ, висота води в окремих місцях сягала п'яти метрів. До рятувально-пошукових робіт залучено 19 вертольотів, близько п'яти тисяч співробітників екстрених служб, яким допомагають неурядові організації та військові, повідомляє інформагенція dpa. Сильні дощі обрушилися на північ Туреччини ввечері 10 серпня, перетворивши вулиці міст на ріки та спричинивши зсуви ґрунту. На п'ятницю у регіоні також прогнозували дощі.

Більшість людей загинула у провінції Кастамону, де річка вишла з берегів та затопила місто Бозкурт. Потоки води зруйнували кілька будинків.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю відвідав район катастрофи та пообіцяв швидке відновлення будинків, доріг та мостів. Говорячи також про лісові пожежі на південному заході країни, Ердоган зазначив: "Як і в багатьох інших частинах світу, наша країна вже певний час бореться з природними лихами. Те ж саме відбувається і в Америці, Канаді, Німеччині та інших країнах Європи. Наше сподівання - вийти з цих катастроф з мінімально можливою шкодою", - цитує інформагенція AP.

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Близько місяця тому шестеро людей загинули внаслідок спричиненої сильними дощами повені у провінції Різе на північному сході Туреччини.

Нагадаємо, на південному заході Туреччини в останні кілька тижнів тривала боротьба з лісовими пожежами, які забрали життя восьми людей.

  • Палають передмістя Афін

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Порятунок втечею

    Найбільш напружена ситуація станом на 6 серпня склалась у північних передмістях грецької столиці. Влада закликала мешканців низки населених пунктів поблизу Афін залишити свої домівки і рятуватися.

  • Лісові пожежі в Греції

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь впритул підібрався до Афін

    Щонайменше три з числа найбільших пожеж у Греції палають за лічені кілометри на північ від Афін, подекуди майже у міській смузі. Вогонь поблизу колишньої заміської резиденції королів Татой гасять близько 20 пожежних машин, чотири гелікоптери і чотири літаки.

  • Вогонь, який не вдається приборкати

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь, який не вдається приборкати

    Взяти пожежі під контроль вогнеборцям не вдається, передовсім через потужний вітер. Тривала спека і посуха перетворили Грецію на порохову діжку, констатував прем'єр-міністр Кіріакос Мітсотакіс. Уряд заборонив грекам відвідувати ліси і проводити поблизу зелених насаджень будь-які пожежонебезпечні роботи. В країні палають одночасно до 90 пожеж.

  • Оточені полум'ям

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Оточені полум'ям

    Вийшли з-під контролю пожежі на острові Евбея на Пелопоннесі. Мешканців селища Аґія Анна на північному сході острова довелося евакуювати морем, оскільки вони виявилися оточеними полум'ям. Така сама доля може спіткати і мешканців містечка Лімні на протилежному березі острова (на фото).

  • Спустошення вогнем

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Спустошення вогнем

    Мешканцям цього будинку на острові Евбея вдалося врятуватися. Однак повертатись їм нікуди - все знищено вогнем.

  • Олімпія у небезпеці

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Олімпія у небезпеці

    Пожежі впритул підібралися до античної Олімпії, де перед початком Олімпійських ігор запалюють традиційний вогонь. "Ми створили лінію оборони навколо села і античного поселення", - запевнив губернатор регіону Нектаріос Фармакіс.

  • Шоковані туристи

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Шоковані туристи

    Наймасштабніші за останні півтора десятиліття пожежі лютують і у Туреччині. Вогнем оточені, зокрема, і великі туристичні центри. На цьому фото туристка спостерігає за вогнем, що підібрався до її готелю на одному з курортів неподалік від Бодрума.

  • Втрачено все

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Втрачено все

    Сотні мешканців містечка Мілас поблизу Бодрума втратили все. Евакуйованих розміщують на стадіонах і у спортивних залах. Пожежі лютують і поблизу іншого великого туристичного центру - Анталії. Загалом у Туреччині у вогні загинули десятки людей.

  • Випалена земля

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Випалена земля

    Вогонь знищив у Туреччні вже більше ста тисяч гектарів лісів, передовсім у популярній серед туристів "турецькій Рив´єрі".

  • Небезпека не минає

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Небезпека не минає

    Турецька влада сподівається, що взяти під контроль пожежі вдасться, коли дещо вщухне вітер. Натомість на дощі найближчим часом надії немає. На заході Туреччини тримається суха спека з температурами понад 40 градусів.

  • Стримати стихію

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Стримати стихію

    Взяти під контроль пожежі не вдається подекуди вже більше тижня. Вогнеборці намагаються принаймні стримати стихію на підступах до густонаселених районів. Місто Манавгат, що неподалік Анталії, довелося частково евакуювати через сильне задимлення.

    Автор: Євген Тейзе


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