Повені на півночі Туреччини: число жертв зросло до 27 людей

Кількість жертв масштабних повеней на півночі Туреччини зросла до 27 людей. Про це у п'ятницю, 13 серпня, повідомило турецьке відомство з подолання наслідків надзвичайних ситуацій та катастроф (AFAD). Десятки людей вважають зниклими безвісти.

Особливо уражені повенями чотири провінції біля Чорноморського узбережжя Туреччини: Кастамону, Бартин, Синоп та Самсун. У них евакуювали близько 1700 людей, багато з яких знайшли тимчасовий притулок у студентських гуртожитках.

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На відеокадрах із зони кататстофи видно, як потоки брудної води несуть автомобілі, зруйновано будинки та мости. За повідомленнями ЗМІ, висота води в окремих місцях сягала п'яти метрів. До рятувально-пошукових робіт залучено 19 вертольотів, близько п'яти тисяч співробітників екстрених служб, яким допомагають неурядові організації та військові, повідомляє інформагенція dpa. Сильні дощі обрушилися на північ Туреччини ввечері 10 серпня, перетворивши вулиці міст на ріки та спричинивши зсуви ґрунту. На п'ятницю у регіоні також прогнозували дощі.

Більшість людей загинула у провінції Кастамону, де річка вишла з берегів та затопила місто Бозкурт. Потоки води зруйнували кілька будинків.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю відвідав район катастрофи та пообіцяв швидке відновлення будинків, доріг та мостів. Говорячи також про лісові пожежі на південному заході країни, Ердоган зазначив: "Як і в багатьох інших частинах світу, наша країна вже певний час бореться з природними лихами. Те ж саме відбувається і в Америці, Канаді, Німеччині та інших країнах Європи. Наше сподівання - вийти з цих катастроф з мінімально можливою шкодою", - цитує інформагенція AP.

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Близько місяця тому шестеро людей загинули внаслідок спричиненої сильними дощами повені у провінції Різе на північному сході Туреччини.

Нагадаємо, на південному заході Туреччини в останні кілька тижнів тривала боротьба з лісовими пожежами, які забрали життя восьми людей.

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