В умовах війни живе рекордна кількість дітей - ЮНІСЕФ

Більш ніж кожна шоста дитина у світі живе в зонах конфліктів, йдеться у звіті ЮНІСЕФ. Це рекордна цифра за всю історію діяльності фонду.

Близько 473 мільйонів дітей живуть в умовах війни - це більше, ніж кожна шоста дитина у світі, йдеться у звіті дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, оприлюдненому в суботу, 28 грудня.

За оцінками ЮНІСЕФ, нинішня кількість є найбільшою, ніж будь-коли раніше. Так, частка дітей, які живуть у зонах конфлікту, подвоїлася - з близько 10 відсотків у 1990-х роках до майже 19 відсотків нині. Серед викликів у звіті перелічується смертельна небезпека, ризики поранень, обмежений доступ до навчання, щеплень, гостре недоїдання. Виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел назвала 2024 рік "одним з найгірших років" для дітей в умовах конфлікту в історії ЮНІСЕФ - як за кількістю постраждалих дітей, так і за рівнем впливу на їхнє життя.

"Дитина, яка росте в зоні конфлікту, має набагато більше шансів не відвідувати школу, недоїдати або бути вимушеною покинути свій дім... Це не повинно ставати новою нормою. Ми не можемо допустити, щоб ціле покоління дітей стало побічною жертвою неприборканих світових воєн", - заявила вона.

За даними ЮНІСЕФ, на кінець 2023 року 47,2 мільйона дітей були переміщені через конфлікти та насильство. Тенденції на 2024 рік вказують на подальше збільшення кількості переміщених осіб через активізацію різних конфліктів, зокрема на Гаїті, в Лівані, М'янмі, на палестинських територіях і в Судані.

За 9 місяців 2024 в Україні загинуло більше дітей, ніж торік

Наслідки війни РФ проти України також згадуються у звіті. За даними ЮНІСЕФ, за перші дев’ять місяців 2024 року жертви серед дітей в Україні були більшими, ніж за весь 2023 рік. Окрім того, йдеться про проблему руйнації та пошкодження великої кількості шкіл України внаслідок бойових дій, що також спостерігається в Сирії та Демократичній Республіці Конго.

"У результаті мільйони дітей не можуть вчитися. Руйнування освітньої інфраструктури та відсутність безпеки біля шкіл погіршили і без того катастрофічну освітню ситуацію в цих регіонах", - вказують в ЮНІСЕФ.

Читайте також: ЮНІСЕФ: Українські школярі демонструють втрату знань