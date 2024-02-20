В Україну повернули з Росії ще 11 дітей

З РФ і окупованих нею територій повернули ще 11 українських дітей, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За словами президента Володимира Зеленського, Україна поіменно знає 20 тисяч дітей, депортованих окупантами.

До України з Росії та окупованих нею територій повернули ще 11 дітей, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 20 лютого.

"Додому вдалося повернути 11 українських дітей! Це шість дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та п'ять хлопчиків. Найменшій повернутій дитині - 2 роки, найстаршій - 16 років. Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися", - написав омбудсмен у Telegram.

За його словами, повернути дітей вдалося за посередництва Катару та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ.

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Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Україна поіменно знає майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією. "І це, ймовірно, лише частина більшої кількості - реально могли бути депортовані сотні тисяч дітей", - зазначив він.

Як повідомлялося, у березні минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в депортації українських дітей, що є воєнним злочином.

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