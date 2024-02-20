В Україну повернули з Росії ще 11 дітей

В Україну повернули з Росії ще 11 дітей20 лютого 2024 р.
До України з Росії та окупованих нею територій повернули ще 11 дітей, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 20 лютого.
"Додому вдалося повернути 11 українських дітей! Це шість дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, та п'ять хлопчиків. Найменшій повернутій дитині - 2 роки, найстаршій - 16 років. Двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитинка зовсім не може пересуватися", - написав омбудсмен у Telegram.
За його словами, повернути дітей вдалося за посередництва Катару та за підтримки дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ.
Читайте також: Омбудсмен про українських дітей в Росії: Їх виховують справжніми росіянами
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив у вівторок, що Україна поіменно знає майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією. "І це, ймовірно, лише частина більшої кількості - реально могли бути депортовані сотні тисяч дітей", - зазначив він.
Як повідомлялося, у березні минулого року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна за підозрою в депортації українських дітей, що є воєнним злочином.
Читайте також: Як живуть українські діти в сім'ях у Росії і як Україна їх повертає