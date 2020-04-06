 В українській армії зафіксували першу смерть від COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

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Новини

В українській армії зафіксували першу смерть від COVID-19

У Збройних силах України повідомили про першу смерть внаслідок ускладнень, спричинених новим коронавірусом. Діагноз COVID-19 померлій поставили вже після її смерті.

У ЗСУ повідомили про першу смерть від COVID-19

У ЗСУ повідомили про першу смерть від COVID-19

Службовиця однієї з військових частин Збройних сил України з Івано-Франківської області померла внаслідок інфікування новим коронавірусом. Це перша офіційна смерть внаслідок COVID-19 в лавах армії, повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 7 квітня.

Про те, що жінка була інфікована вірусом SARS-CoV-2, стало відомо вже після її смерті. Попри те, що померла перебувала на амбулаторному лікуванні ще з 20 березня, їй спершу поставили діагноз "гостре респіраторне захворювання". Незважаючи на погіршення її стану за тиждень, госпіталізацію та, зрештою, реанімацію, діагноз COVID-19, за повідомленням ЗСУ, було підтверджено лише ввечері понеділка, 6 квітня.

Загалом в українській армії зареєстрували чотири випадки інфікування новим коронавірусом. На ізоляції перебувають 87 осіб. "Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом", - зазначили в Генштабі ЗСУ.

Станом на ранок вівторка в Україні підтверджено 1462 випадки інфікування новим коронавірусом. Внаслідок хвороби COVID-19 померло 45 людей, 28 осіб одужали.

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