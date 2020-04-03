 Число підтверджених випадків COVID-19 в Україні наближається до 1500 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2020

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Новини

Число підтверджених випадків COVID-19 в Україні наближається до 1500

Станом на ранок 7 квітня в Україні зареєстрували 1462 випадки інфікування новим коронавірусом. 45 людей померли внаслідок хвороби COVID-19, одужати, за даними МОЗ, влалося 28 людям.

В Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19

В Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19

В Україні, станом на ранок вівторка, 7 квітня, лабораторно підтверджені 1462 випадки COVID-19. Серед них - 45 летальних, а 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки, передає міністерство охорони здоров'я України через свій канал у Telegram.

Найбільше випадків інфікувань зафіксовано у Києві (253), Чернівецькій (247) Тернопільській (168), Івано-Франківській (160) та Київській областях (97).

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Україні з 6 квітня почали діяти жорсткіші карантинні обмеження

Як повідомлялося, український Кабмін посилив карантинні заходи через поширення коронавірусу. Зокрема, із 6 квітня не можна виходити на вулицю без документів, що посвідчують особу. У громадських місцях заборонено перебувати без респіратора або захисної маски, а дітям до 14 років - без супроводу батьків чи родичів.

Також заборонено ходити більш ніж по двоє людей, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей. Не можна відвідувати дитячі та спортивні майданчики. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон дозволено лише для вигулу домашніх тварин чи у разі службової необхідності. Окрім того, українцям забороняється відвідувати заклади, що надають паліативну допомогу, соцзахисту та установ, які надають соціальні послуги.

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