В Україні вшанували пам'ять убитих у Бабиному Яру

Майбутні покоління повинні знати правду про злочини нацизму для того, щоби такі трагедії в історії людства більше ніколи не повторилися, заявив президент України Володимир Зеленський у 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру в середу, 29 вересня.

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"Збереження пам'яті про Другу світову війну, зокрема про трагедію Бабиного Яру та Голокосту, - наш обов'язок перед майбутніми поколіннями. Гідне вшанування пам'яті всіх загиблих - наш обов'язок перед минулими поколіннями. І з 2019 року ми робимо все, щоб Бабин Яр із території забуття перетворився на місце пам'яті. Гідне місце пам'яті сотень тисяч жертв, убитих у 1941-1943 роках", - йдеться в заяві, опублікованій у Telegram-каналі Зеленського.

За словами президента, 29 вересня в усіх українських школах відбудеться національний урок, присвячений 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру. "Трагедія Бабиного Яру, яка сталася в Україні 80 років тому, ніколи не повинна повторитися. Ні в Україні. Ні в інших куточках Європи. Ніде у світі. Ніколи знову. Вічна пам'ять усім жертвам Бабиного Яру! Вічна пам'ять усім жертвам Голокосту! Вічна пам'ять усім жертвам Другої світової війни!" - заявив Зеленський.

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Цього ж дня Зеленський поклав квіти до пам'ятника громадянам, страченим нацистами в Бабиному Яру. Пам'ять загиблих ушанували хвилиною мовчання. Квіти від президента ще поклали до пам'ятника страченим нацистами ромам, а також до пам'ятника українській поетесі Олені Телізі.

Як повідомляється на сайті Офісу президента, Зеленський наголосив, що жертвами нацистів у Бабиному Яру були не тільки євреї. Він зауважив, що окрім них, нацисти вбивали українців та ромів, військовополонених і пацієнтів психіатричної лікарні.

Під час нацистської окупації в роки Другої світової війни в Бабиному Яру, який тоді був на околиці Києва, були вбиті за різними оцінками від 70 тисяч до 200 тисяч людей. При цьому всього за два дні, 29 і 30 вересня 1941 року, у Бабиному Яру нацисти розстріляли понад 33 тисячі євреїв. Загалом з 1941 по 1945 роки нацисти разом із поплічниками вбили близько 1,5 мільйона євреїв на території сучасної України.

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Дивитись відео 05:03 Поділитись Синагога у Бабиному Яру: місце для роздумів чи провокація? (14.05.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3tPAM Синагога у Бабиному Яру: місце для роздумів чи провокація? (14.05.2021)