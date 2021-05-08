В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

В Україні у неділю, 9 травня, відбуваються заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За даними міністерства внутрішніх справ, на території країни цього дня заплановано проведення 667 заходів за участі майже 70 тисяч осіб. У поліції також повідомили, що правопорядок на заходах забезпечуватимуть понад 12,5 тисячі правоохоронців.

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Заходи проходять загалом спокійно, поліція повідомляє про окремі правопорушення, пов'язані з використанням забороненої законом символіки, які мали місце, зокрема, у Одесі та Очакові. Столичні правоохоронці склали адміністративний протокол на 16-річного киянина, який використовував нацистське вітання під час заходів біля парку Вічної слави.

За повідомленнями кореспондента інформагенції "Інтерфакс-Україна", покладання квітів до меморіалу Вічного вогню у парку Вічної слави відбувалося без провокацій. Чимало людей, що приходили покладати квіти, несли у руках портрети своїх близьких, які брали участь у бойових діях під час Другої світової війни. Територію навколо меморіалу охороняють співробітники

МВС. Присутні брали участь в акції в захисних масках, проте соціальної дистанції не дотримувалися.

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Вранці квіти до меморіалу Вічної слави, вшанувавши пам'ять воїнів, загиблих під час Другої світової війни, поклали президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці.

Зеленський: Слово "перемога" треба сприймати без ейфорії

У зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмомЗеленськийнагадав, що в Другій світовій загинули понад вісім мільйонів українців. "Додому не повернувся кожен п'ятий українець. Загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. І через ці жахливі цифри слово "перемога" треба сприймати без ейфорії та запаморочень голови", - сказав Зеленський, додавши, що "перемога над нацизмом - це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики".

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після покладання квітів у розмові з журналістами наголосив, що українці не повинні ділити свій внесок у перемогу над нацизмом з іншими державами. "Ми не можемо, не повинні і не будемо віддавати ті перемоги, які були у нашої держави. (...) Ми віддали дуже багато для того, щоб сьогодні ми могли говорити про 9 травня, як про День перемоги. І точно не треба віддавати свою перемогу будь-якій іншій країні - чи то Росії, Білорусі, чи європейським державам", - сказав Разумков.