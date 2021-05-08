В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
У День перемоги над нацизмом в Україні, за даними МВС, заплановано понад 660 заходів за участі майже 70 тисяч людей. Поліція фіксує лише поодинокі правопорушення під час святкування.
В Україні у неділю, 9 травня, відбуваються заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За даними міністерства внутрішніх справ, на території країни цього дня заплановано проведення 667 заходів за участі майже 70 тисяч осіб. У поліції також повідомили, що правопорядок на заходах забезпечуватимуть понад 12,5 тисячі правоохоронців.
Заходи проходять загалом спокійно, поліція повідомляє про окремі правопорушення, пов'язані з використанням забороненої законом символіки, які мали місце, зокрема, у Одесі та Очакові. Столичні правоохоронці склали адміністративний протокол на 16-річного киянина, який використовував нацистське вітання під час заходів біля парку Вічної слави.
За повідомленнями кореспондента інформагенції "Інтерфакс-Україна", покладання квітів до меморіалу Вічного вогню у парку Вічної слави відбувалося без провокацій. Чимало людей, що приходили покладати квіти, несли у руках портрети своїх близьких, які брали участь у бойових діях під час Другої світової війни. Територію навколо меморіалу охороняють співробітники МВС. Присутні брали участь в акції в захисних масках, проте соціальної дистанції не дотримувалися.
Вранці квіти до меморіалу Вічної слави, вшанувавши пам'ять воїнів, загиблих під час Другої світової війни, поклали президент України Володимир Зеленський та інші високопосадовці.
Зеленський: Слово "перемога" треба сприймати без ейфорії
У зверненні з нагоди Дня перемоги над нацизмомЗеленськийнагадав, що в Другій світовій загинули понад вісім мільйонів українців. "Додому не повернувся кожен п'ятий українець. Загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. І через ці жахливі цифри слово "перемога" треба сприймати без ейфорії та запаморочень голови", - сказав Зеленський, додавши, що "перемога над нацизмом - це вистражданий скарб, а не черговий привід поїхати на шашлики".
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після покладання квітів у розмові з журналістами наголосив, що українці не повинні ділити свій внесок у перемогу над нацизмом з іншими державами. "Ми не можемо, не повинні і не будемо віддавати ті перемоги, які були у нашої держави. (...) Ми віддали дуже багато для того, щоб сьогодні ми могли говорити про 9 травня, як про День перемоги. І точно не треба віддавати свою перемогу будь-якій іншій країні - чи то Росії, Білорусі, чи європейським державам", - сказав Разумков.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Воєнні злочинці на лаві підсудних
Вони були партійними функціонерами, військовими, чиновниками, дипломатами та промисловцями. Всі вони служили режиму Гітлера. 20 листопада 1945 року розпочався процес проти 21 підсудного в рамках трибуналу, створеного союзниками, аби покарати винних у нацистських злочинах.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Місце дії: Нюрнберзький палац юстиції
Представники Радянського Союзу вважали, що процес мав проходити у Берліні. Однак будівля Нюрнберзького палацу юстиції була майже неушкодженою і великою, тоді як більшість великих будівель Берліна були зруйновані. Крім того, у Нюрнберзі при палаці юстиції була в'язниця. Нюрнберг також має символічне значення як місце проведення масштабних партійних з'їздів націонал-соціалістів.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Франц фон Папен - провісник Гітлера
Будучи віцеканцлером, фон Папен сподівався приборкати Гітлера політичними зобов'язаннями в рамках урядової коаліції націонал-консервативних сил. Та невдовзі він відійшов на задній план як політична фігура. У Нюрнберзі фон Папена виправдали. Але згодом визнали "ключовим винуватцем" в рамках судового процесу щодо денацифікації і засудили до 8 років виправних робіт, але вже 1949 року звільнили.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
"Рейхсмаршал" Герман Герінг
Він був найбільш високопоставленим націонал-соціалістом на лаві підсудних. За роки правління Гітлера Герінг обріс численними посадами. Відповідно високою була і його відповідальність. Тим не менше, він стверджував, що нічого не знав про концентраційні табори. Герінга було засуджено до смертної кари. Напередодні страти він вкоротив собі віку, проковтнувши капсулу з ціанистим калієм.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Рудольф Гес - заступник
Він вихваляв безапеляційну відданість Гітлеру як чесноту і був призначений "фюрером" своїм заступником на чолі партії. 1941 року Гес літав до Шотландії, аби, як він стверджував, схилити британський уряд до мирної угоди. Геса у Нюрнберзі було засуджено до довічного ув'язнення. 1987 року, у віці 93 років він вчинив суїцид у військовій в'язниці у берлінському районі Шпандау.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Ганс Франк - "кат Польщі"
Будучи генерал-губернатором окупованої Польщі, Франк організував нищівну експлуатацію країни. На його совісті вбивства сотень тисяч поляків і євреїв. Про євреїв він 1939 року сказав: "Що більше їх помре, тим краще". Напередодні смерті на ешафоті Франк став набожним католиком, а про смертний вирок сказав: "Я на нього заслуговую і очікую його".
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Йоахім фон Ріббентроп - міністр закордонних справ
Ріббентроп був уособленням того, що зовнішньополітичне відомство - так само як і вермахт - були глибоко інтегровані у злочини режиму. Наприклад, дипломатичні місії за кордоном у питанні масового вбивства євреїв тісно співпрацювали з СС та іншими організаціями. Ріббентроп у Нюрнберзі не проявив жодного каяття. Він був повішений першим з тих, кого було засуджено до смертної кари.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Альберт Шпеер - улюблений архітектор Гітлера
Шпеер (другий зліва) був головним архітектором за нацистів. Гітлер був у захваті від його проєктів монументальних будівель. Утім, трибунал цікавила роль Шпеера як міністра з питань озброєння. Йому зрештою вдалося уникнути смертного вироку, приховавши свою справжню роль у розбудові концтаборів і вдаючи із себе збитого з пантелику ідеаліста. Шпеера було засуджено до 20 років в'язниці.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Ґустав Крупп фон Болен унд Гальбах - збройний магнат
Одружившись зі спадкоємицею династії магнатів Бертою Крупп, дипломат фон Болен унд Гальбах (на фото праворуч) став промисловцем. Спершу він тримався осторонь Гітлера, однак згодом став співпрацювати з режимом в інтересах оборонної промисловості. На заводах концерну працювали до ста тисяч примусових робітників. Через поганий стан здоров'я Круппа судовий процес проти нього був припинений.
Нюрнберзький трибунал: нацисти, що постали перед судом
Карл Деніц - останній "президент рейху"
Як головнокомандувач військово-морських сил Деніц (посередині поміж Гітлером і Муссоліні) віддавав вбивчі накази і часто відправляв екіпажі підводних човнів на самогубство. Незадовго до своєї смерті Гітлер призначив його "президентом рейху". Деніц після війни відсидів 10 років у тюрмі. До кінця життя залишався переконаним нацистом, однак на публіці поставав аполітичним професійним офіцером.