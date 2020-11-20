75 років Нюрнберзькому процесу: нацисти, що постали перед судом (фотогалерея)

Парад вермахту та Червоної армії в Бресті: як це відбувалось

Перекладач не потрібен

Генерал Ґудеріан та комбриг Кривошеїн чудово розуміли один одного та спілкувалися без перекладача. Обидва добре володіли французькою мовою: Ґудеріан - з дитинства, а Кривошеїн вчив її у військовій академії та удосконалював у 1935 році у Франції, де був у службовому відрядженні. Французька була його робочою мовою і під час громадянської війни в Іспанії, де Кривошеїн командував танковим загоном.