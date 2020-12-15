В Україні тільки кожен десятий піде святкувати Новий рік у гості

81 відсоток українців планує зустріти новий 2021 рік вдома у колі родини і лише майже кожен десятий (9 відсотків) сподівається провести новорічну ніч в гостях у друзів або родичів.

Такими є оприлюднені у понеділок, 28 грудня, результати загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

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Як наголошують соціологи, порівняно з 2018 і 2019 роками нині дуже помітний вплив епідемії коронавірусу. "Майже на 14 відсотків зросла кількість респондентів, які проведуть Новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості", - повідомляється на сайті Фонду "Демократичні ініціативи".

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Водночас кожна п'ята молода людина (або 23 відсотки від опитаних віком 18-29 років) планує зустріти Новий рік у компанії. Серед опитаних віком 60+ 7 відсотків проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6 відсотків взагалі не святкуватимуть. Причому серед чоловіків більше (12,5 відсотка) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6 відсотків). Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні.

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