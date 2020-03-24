В Україні з випадками підозри на COVID-19 працюють 567 мобільних бригад

У всіх областях України створені мобільні бригади, які виїжджають на виклик сімейного лікаря, екстреної медичної допомоги та інших медпрацівників до пацієнтів з підозрою на COVID-19 для забору зразків на проведення досліджень у лабораторії. Таких мобільних бригад вже є 567, їх кількість збільшуватиметься, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України у неділю, 29 березня.

Як запевнили у МОЗ, наявність таких бригад "значно зменшить мобільність людей, які мають симптоми гострого вірусного захворювання та потребують здачі відповідних аналізів".

У МОЗ нагадали, що лікарі повинні діяти відповідно до алгоритмів, які прописані в стандарті надання медичної допомоги у випадках підозри на COVID-19.

Зокрема, у стандарті визначені чіткі критерії, за якими люди підпадають під підозру на коронавірусну інфекцію. Якщо у них є ознаки гострого вірусного захворювання, їм повинні проводити тест на COVID-19.

Крім того, контактною вважається людина, якщо вона проживає в одному домі з хворим на COVID-19 чи мала прямий фізичний контакт з хворим, наприклад, через рукостискання. Тест проводиться, і якщо особа мала контакт зі слизовими виділеннями з дихальних шляхів хворого на COVID-19, як-от при перебуванні в зоні пацієнта під час кашлю чи доторку руками до використаних серветок за відсутності засобів індивідуального захисту. Якщо особа контактувала із хворим на COVID-19 на відстані до одного метра протягом 15 хвилин і більше, її також тестують на коронавірус.

Як повідомлялось, станом на 22 годину 29 березня в Україні офіційно зареєстровано 475 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, десятеро осіб померли.