 В Україні підтвердили майже 11 тисяч нових заражень коронавірусом за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2020

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Новини

В Україні підтвердили майже 11 тисяч нових заражень коронавірусом за добу

В Україні підтвердили 10 945 нових заражень коронавірусом, госпіталізовано 1165 людей, померли - 124. Найбільше заражень зафіксували у Києві і Дніпропетровській області.

В Україні підтвердили майже 11 тисяч нових заражень коронавірусом за добу

В Україні підтвердили майже 11 тисяч нових заражень коронавірусом за добу

В Україні за добу зафіксували 10 945 нових випадків інфікування коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок, 23 листопада, у соцмережі Facebook. За минулу добу померли 124 людини, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 1165 осіб були госпіталізовані, а 4143 - одужали.

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Найбільше нових випадків зареєстрували у Києві (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

Усього з початку епідемії в Україні підтвердили понад 635 тисяч заражень коронавірусом, 11075 хворих померли, а одужали - більше 291 тисячі людей.

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Нагадаємо, що 21 листопада в Україні зареєстрували рекордний показник заражень від початку епідемії в країні - 14580. Попередній рекорд був 20 листопада (14 575 нових випадків захворювання на COVID-19). А до цього - 19 листопада (13 357 нових випадки захворювання на COVID-19).

Як повідомлялося, 14 листопада міністр охорони здоров'я України оголосив про свій позитивний результат тесту на коронавірус. До нього коронавірусом інфікувалися президент України Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і голова парламенту Дмитро Разумков.

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