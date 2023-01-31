Мобілізація-2023: в Україні оприлюднили порядок бронювання

Кабмін України ухвалив новий порядок бронювання працівників і держслужбовців, що відстрочує призов на військову службу.

Український уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників і держслужбовців час воєнного стану. Відповідна постанова Кабінету міністрів №76 від 27 січня опублікована на його сайті.

Згідно з документом, підприємства, що належать до критично важливих, виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50 відсотків своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців. Тобто - відтермінувати їхній призов на військову службу.

"У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовослужбовців, що підлягають бронюванню, може перевищувати 50%... До підприємств, установ та організацій ПЕК (паливно-енергетичного комплексу. - Ред), перелік яких затверджується міненерго, не застосовується обмеження кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню", - ідеться також у постанові.

Які установи є критично важливими

Відповідно до порядку підприємство є критично важливим для економіки у разі відповідності трьом із семи визначених критеріїв, зокрема, якщо загальна сума сплачених податків та інших зборів складає від 1,5 мільйона євро, або сума надходжень перевищує 32 мільйона євро.

До критично важливих установ належать також спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, представництва донорських установ, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги тощо.

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Бронюванню підлягає також керівництво органів державної влади та 50 відсотків працівників таких установ, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

У постанові йдеться, що бронювання, які вже надані працівникові за старою процедурою, залишатимуться дійсними протягом терміну, на який вони були надані. Водночас, у разі втрати підстав для бронювання (завершення мобілізаційного завдання, звільнення, розформування держоргану) документ анулюється.

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В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії триває мобілізація і воєнний стан. Мобілізації підлягають люди від 18 до 60 років. В українському міноборони стверджують, що набрали до армії достатню кількість людей і необхідності у нових великих хвилях немає. До лав ЗСУ призивають насамперед тих, хто має досвід участі в бойових діях.