В Україні фіксують дефіцит електрики, залучена допомога з ЄС

Дефіцит в енергосистемі спричинили пошкодження електростанцій внаслідок ударів військ РФ та значне похолодання, повідомили в "Укренерго". Увечері 18 квітня для бізнесу та промисловості застосують обмеження потужності.

Протягом майже усієї доби 18 квітня в енергосистемі України наявний дефіцит електроенергії, повідомили у національній енергетичній компаній (НЕК) "Укренерго". Компанія вдалася до залучення аварійної допомоги з енергосистем європейський країн.

"Дефіцит електроенергії наявний сьогодні в енергосистемі протягом майже всієї доби. Він спричинений пошкодженнями, які росіяни завдали ракетними та дроновими ударами по українських електростанціях. Вранці та вдень Диспетчерський центр залучає аварійну допомогу з енергосистем європейських країн", - йдеться в повідомленні "Укренерго" в Telegram.

Також у компанії повідомили, що з 18:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності для бізнесу та промислових споживачів. Обмеження не стосуватимуться об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу, а також побутовий споживачів. Для останніх обмеження споживання продовжують діяти лише на Харківщині, пояснили у компанії.

"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення", - закликали у "Укренерго".

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Споживання зростає є через похолодання

Споживання електроенергії в Україні цього тижня зростає й через значне похолодання, наголосив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону. Через це та внаслідок пошкоджень електростанцій в Україні спостерігається дефіцит потужності, тому доводиться застосовувати аварійну допомогу з Євросоюзу, пояснив він.

"Хочу звернутися до усіх споживачів як домогосподарств, як побутових споживачів, так і українського бізнесу - за можливості обмежити електроспоживання, особливо з 19:00 до 22:00 вечора", - сказав він.

Водночас Кудрицький запевнив, що енергетики не планують застосовувати графіки, які б призвели до відключення побутових споживачів.