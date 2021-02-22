 В Україні до кінця року створять національного авіаперевізника - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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Новини

В Україні до кінця року створять національного авіаперевізника - Зеленський

Нинішній внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тож є потреба в національному авіаперевізнику, пояснив Володимир Зеленський.

Міжнародний аеропорт Бориспіль (архівне фото)

Міжнародний аеропорт Бориспіль (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани створення до кінця поточного року національного авіаперевізника України. Ці наміри Зеленський озвучив під час проведеної увечері вівторка, 17 серпня, зустрічі з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше. У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє сайт українського президента.

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", - цитує Зеленського сайт глави держави.

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Під час розмови Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тож було вирішено створити національного авіаперевізника. Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу країни.

Президент України також зазначив, що цей масштабний проєкт вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

Нагадаємо, ще торік Зеленський заявив, що флот майбутнього державного авіаперевізника мають формувати лише літаки, випущені держпідприємством "Антонов". Взірцями для цієї авіакомпанії є Turkish Airlines та Singapore Airlines, пояснив президент.

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  • літак Czech Airlines

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  • літак Airline TAP

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  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

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    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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