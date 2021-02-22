В Україні до кінця року створять національного авіаперевізника - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани створення до кінця поточного року національного авіаперевізника України. Ці наміри Зеленський озвучив під час проведеної увечері вівторка, 17 серпня, зустрічі з директором французької консалтингової компанії Aerogestion Марком Роше. У зустрічі також взяли участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє сайт українського президента.

"Ми починаємо роботу. Цього року хочемо отримати конкурентоспроможного державного авіаперевізника", - цитує Зеленського сайт глави держави.

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Під час розмови Зеленський зауважив, що внутрішній ринок авіаперевезень в Україні не задовольняє всіх стратегічних потреб держави, тож було вирішено створити національного авіаперевізника. Його поява має забезпечити громадянам доступні та зручні перельоти між українськими регіонами, сприяти децентралізації міжнародних авіаперевезень та надати поштовх для розвитку туристичного потенціалу країни.

Президент України також зазначив, що цей масштабний проєкт вже має підтримку міжнародних партнерів. Зокрема, уряд Франції ініціював виділення гранту для забезпечення роботи консультанта.

Нагадаємо, ще торік Зеленський заявив, що флот майбутнього державного авіаперевізника мають формувати лише літаки, випущені держпідприємством "Антонов". Взірцями для цієї авіакомпанії є Turkish Airlines та Singapore Airlines, пояснив президент.