 В Україні більшість регіонів перейшла до ″жовтої зони″: які правила | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2021

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Новини

В Україні більшість регіонів перейшла до "жовтої зони": які правила

До "жовтої" зони перейшли 13 регіонів України, ще десять лишаються "червоними". У таких областях діє низка обмежень для невакцинованих.

Чоловік у масці в Києві

Київ та 8 областей вийшли з червоної зони

Київ та вісім областей України з вівторка, 7 грудня, перейшли з "червоної" зони епідемічної небезпеки до "жовтої". Загалом у цій зоні нині перебуває 13 регіонів. Ще 10 областей лишаються "червоними", де діють найсуворіші обмеження. Ще два регіони наразі "помаранчеві".

У цих регіонах з 6 грудня діють нові карантинні правила: відвідування масових заходів, робота кінотеатрів, театрів, закладів громадського харчування та спортзалів дозволена лише за наявності у ста відсотків колективів та відвідувачів принаймні однієї дози щеплення. У таких закладах можна пред'являти довідку 063-О про щеплення, видану лікарем, або "жовтий" внутрішній COVID-сертифікат, який тепер діятиме 30 днів замість раніше установлених 120.

У свою чергу в Міністерстві внутрішніх справ України акцентують, що представники закладів на вході мають зчитувати QR-коди через сканування у застосунку "Дія". Національна поліція обіцяє ретельно перевіряти дотримання цих правил.

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За останню добу, 6 грудня, в Україні зафіксували 8 655 випадків коронавірусної хвороби і 467 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 349 осіб.

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