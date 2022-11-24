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Держдума РФ Фото: Russian State Duma/REUTERS
Права людиниРосійська Федерація

В Росії схвалили закон про заборону "пропаганди" ЛГБТ

Катерина Вєнкіна | Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Державна дума РФ в третьому читанні ухвалила закон, що забороняє поширення матеріалів, які російська влада вважає такими, що "пропагують нетрадиційні сексуальні відносини".

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Депутати Державної думи РФ одностайно ухвалили в третьому читанні закон, спрямований на заборону поширення матеріалів, які, на думку російської влади, "пропагують нетрадиційні сексуальні відносини". Авторами поправок стали голова російської Держдуми В'ячеслав Володін, керівники всіх фракцій і понад 300 депутатів, повідомили в четвер, 24 листопада, у пресслужбі законодавчого органу Росії.

"Відповідальність загрожує за будь-яку пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин. Також запроваджено заборону пропаганди педофілії та зміни статі. Штрафи становитимуть до 10 мільйонів рублів (близько 159 тисяч євро)", - заявив Володін.

Закон передбачає внесення подібних сайтів до реєстру заборонених з подальшим блокуванням, а також заборону продажу товарів, що містять заборонену владою РФ інформацію.

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Розширення закону про неповнолітніх

Схвалений закон розширює дію закону про заборону "пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх", який російська Держдума ухвалила в 2013 році. Нові поправки забороняють "пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин" тепер уже серед повнолітніх.

За дев'ять років дії закону про заборону "пропаганди одностатевих відносин серед неповнолітніх" у РФ його порушниками визнавали як пересічних активістів, так і відомих блогерів та великі компанії.

Блінкен: Росія має відкликати законопроєкт і поважати права людини

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен закликав російських депутатів відкликати законопроєкт про заборону пропаганди ЛГБТ у Росії. Запропоноване розширення російської заборони на інформацію, що стосується гомо- і бісексуалів, а також трансгендерних, інтерсексуальних людей і квірів (ЛГБТКІ), "стане ще одним серйозним ударом по свободі вираження поглядів та правах ЛГБТКІ+ в Росії", наголосив він. 

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