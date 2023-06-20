ООН ухвалила історичну угоду про захист Світового океану

Генсек ООН назвав це "історичним досягненням". Документ набуде чинності після того, як буде ратифікований 60 державами.

Після майже двадцяти років перемовин у понеділок, 19 червня, 193 країни-члени Організації об’єднаних націй (ООН) ухвалили першу в історії угоду, яка захищає морське біорізноманіття у районах поза національної юрисдикції, повідомляється на сайті ООН. Під дію документа підпадають понад дві третини Світового океану.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш назвав ухвалення даного документа "історичним досягненням". "Наш океан під загрозою. Але Договір про захист біологічного різноманіття у відкритому морі за межами національної юрисдикції дає океану шанс на боротьбу. Це історичне досягнення є прикладом того, як глобальні загрози долаються глобальними діями", - написав він у Twitter.

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Чому це важливо для світу

Як зазначається в заяві ООН, угода значно зміцнює правову базу для захисту двох третин акваторії Світового океану. Зокрема, вона встановлює необхідні рамки для міжнародної та міжвідомчої співпраці з освоєння океану та його ресурсів.

Також угода покладає відповідальність на тих, хто забруднює океан, і встановлює механізми для вирішення можливих суперечок. Відповідно до її положень, під час будь-якої планової діяльності у водах за межами національної юрисдикції сторони зобов'язані оцінювати потенційний вплив своїх дій на довкілля.

Окрім того, зважаючи на глобальне потепління, документ пропонує комплексний підхід до управління океаном та підвищення сталості його екосистем.

Ще однією причиною важливості цієї угоди є пластик. "Згідно з останнім звітом про Цілі сталого розвитку, 2021 року у Світовий океан потрапило понад 17 мільйонів метричних тонн пластику, що становить 85 відсотків морського сміття. За прогнозами, до 2040 року цей показник подвоюватиметься або потроюватиметься щороку. Якщо не вжити заходів, до 2050 року пластику в морі може бути більше, ніж риби", - йдеться у заяві.

Також угода передбачає розширення міжнародної співпраці для боротьби з надмірним виловом риби.

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Угода набуде чинності після того, як буде ратифікована 60 державами.