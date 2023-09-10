В ООН назвали тортури частиною держполітики РФ

Тортури, які застосовують російські військові проти українців, настільки масштабні, що їх можна назвати системною, схвалюваною державою політикою, наголосила спецдоповідачка ООН.

Тортури, які російські військові застосовують до українських мирних жителів і військовополонених, досягли такого рівня, що їх можна назвати системною схвалюваною державою політикою, заявила спеціальна доповідачка Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань тортур Еліс Джилл Едвардс. Її слова наводить видання The New York Times у неділю, 10 вересня.

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"Це не випадкова, аномальна поведінка. Це організовано як частина державної політики залякування, навіювання страху або покарання з метою отримання інформації та зізнань", - пояснила Едвардс. За її словами, свідки надали їй достовірні свідчення, що підтвердили постійну практику тортур, включаючи зґвалтування та побиття, у різних місцях ув'язнення на окупованих Росією територіях, а також серед полонених українських військових.

Едвардс: Російська влада не засуджує тортури

З часу отримання мандату в 2022 році Едвардс сім разів зверталася до російської влади і звертала її увагу на поведінку російських військових, але не отримала жодної відповіді. За її словами, Москва заперечує, що застосовує тортури і катування, але відмова Кремля звернути увагу на цю проблему і випадки, що збільшуються, рівносильні мовчазному схваленню тортур з боку влади Росії.

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"Російська влада досі не направила директиву своїм солдатам і військовому командуванню, яка інформує про те, що тортури і подібні види допитів неприпустимі. Вони заперечують, що роблять це, але покажіть мені військову директиву, де забороняються тортури", - заявила Едвардс.

Доповідь: Російські окупанти катують полонених українців

У серпні Мобільна група правосуддя, яка входить до складу Консультативної групи зі злочинів проти людяності (ACA), повідомила, що майже половину українців, яких утримували в місцях позбавлення волі на окупованій Росією частині Херсонщини, катували і застосовували, зокрема, сексуальне насильство.

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У доповіді проаналізовані 320 випадків ув'язнення у понад 35 місцях, виявлених у Херсоні. Не менше 43 відсотків опитаних постраждалих прямо повідомили про тортури в полоні, назвавши сексуальне насильство поширеною практикою, яку застосовують російські охоронці як проти чоловіків, так і проти жінок. Причому, за попередніми даними, найчастіше катували у "слідчих ізоляторах" українських військовослужбовців та членів їхніх сімей.