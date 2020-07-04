В Офісі президента кажуть про занепокоєння через чвари в НБУ

Офіс президента (ОП) висловив занепокоєння через наявність внутрішніх чвар серед керівної ланки Національного банку України (НБУ). Про це йдеться в поширеному в п'ятницю, 19 березня, повідомленні на Facebook-сторінці ОП.

"Офіс президента Володимира Зеленського за підтримки західних партнерів України продовжуватиме робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включаючи гроші, пов'язані з "ПриватБанком"", - йдеться у повідомленні ОП.

У такий спосіб у президента Володимира Зеленського відреагували на поширену раніше НБУ інформацію про проведення в регуляторі внутрішнього розслідування. Водночас у Зеленського наголосили, що президент не може і не втручатиметься у будь-яке розслідування, яке триває. Попри це ОП закликає всіх відповідних посадових осіб НБУ діяти виключно в інтересах України та не переслідувати будь-які особисті інтереси під час виконання своїх службових обов'язків.

У НБУ повідомляли про внутрішнє розслідування

Раніше цього дня перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Нацбанк проводить внутрішнє розслідування стосовно співпраці Нацбанку з компанією Kroll Inc., консалтинговою фірмою AlixPartners, а також юридичними фірмами Hogan Lovells та Asters у справі про виведення з "ПриватБанку" 5,5 мільярдів доларів США до його націоналізації.

Крім того, Офіс генерального прокурора на запит агентства "Інтерфакс-Україна" поінформував, що головне слідче управління Державного бюро розслідувань (ДБР) підтвердило, що за результатами розгляду звернення однієї з громадських організацій до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості від 31 грудня 2020 року за ознаками кримінальних злочинів, у яких ініціатори обвинувачують ексголову НБУ Валерію Гонтареву та Рожкову.

"Під час досудового розслідування перевіряються обставини можливого заволодіння посадовими особами Національного банку України (…) спільно з керівниками та власниками низки юридичних компаній за попередньою змовою групою осіб коштами на суму понад 900 мільйонів гривень, (…), шляхом підписання договорів про надання юридичних послуг за завищеними цінами", - зазначається у відповіді на запит.

"Із метою перевірки обставин звернення, витребування актів прийому-передачі грошових коштів і виконаних робіт слідчі ДБР отримали тимчасові доступи до них. Жодній особі про підозру не повідомлялося, проведення обшуків не здійснювалося", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Водночас у прес-службі НБУ агентству "Інтерфакс-Україна" заявили, що Нацбанк і надалі захищає законність рішень щодо націоналізації "ПриватБанку" і твердо стоїть на позиції, що винні у зловживаннях особи мають бути притягнуті до відповідальності за доведення до банкрутства найбільшого банку в Україні. "НБУ (...) сприяв проведенню правоохоронними органами розслідувань щодо цих зловживань. Взаємодія Нацбанку з усіма правоохоронними органами відбувається (...) з дотриманням НБУ вимог щодо таємниці слідства та правового режиму розкриття банківської таємниці", - зазначено у повідомленні.

Регулятор також закликав ЗМІ утриматися від поширення непідтвердженої інформації про незаконне виведення коштів із "ПриватБанку" до моменту отримання офіційних коментарів від правоохоронних органів.

Нагадаємо, після того як влітку 2020 року пішов у відставку тодішній голова НБУ Яків Смолій, що він пояснив політичним тиском, а новим головою НБУ було призначено Кирила Шевченка, з попереднього складу правління Нацбанку натепер залишилися лише Рожкова та Дмитро Сологуб.

Рада НБУ 2 жовтня 2020 року за ініціативи голови НБУ вирішила винести догану та висловити недовіру Рожковій і Сологубу у зв'язку з порушенням ними стратегії комунікацій і політики "єдиного голосу" (One voice policy) Нацбанку. Крім того, були перерозподілені повноваження заступників, проте після критики МВФ частину цих змін було переглянуто. За даними агентства "Інтерфакс-Україна", конфлікт між новим головою НБУ та членами правління, які залишилися, перебуває у гострій фазі.

ЗМІ повідомляли про розслідування проти Рожкової

Раніше в газеті Kyiv Post повідомлялося, що заступниця голови НБУ Катерина Рожкова перебуває під слідством у справі про найм компанії Kroll для розслідування звинувачень у корупції в "ПриватБанку". Рожкова заявила, що не може коментувати повідомлення ЗМІ про розслідування щодо неї. У компанії Kroll на запит інформагенції Reuters щодо коментарів теж поки що не відповіли.