В Одесі демонтують пам'ятник Катерині ІІ

Пам'ятник Катерині ІІ на однойменній площі в центрі Одеси почали демонтувати вранці 28 грудня. Його перенесуть до Одеського художнього музею.

В Одесі розпочали демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II. Його перенесуть до Одеського художнього музею, повідомив у середу, 28 грудня, віцемер Одеси Олег Бриндак.

"Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур засновникам Одеси, в народі відомого як пам'ятник Катерині ІІ", - сказав він.

За його словами, після демонтажу пам'ятник Катерині ІІ та її чотирьом фаворитам - Жозепу де Рібасу, Францу де Волану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову - перенесуть до місцевого художнього музею. "Таким чином ми не лише виконуємо рішення сесії, але й розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення від всіх радянських міфів", - додав віцемер Одеси.

Фігура російської імператриці не має історичної цінності - її відлили в 2007 році, а фігури фаворитів - експонати, що перебувають на балансі Музею Блещунова, зазначає одеське видання "Думська".

Онлайн-голосування та рішення міськради

Восени пам'ятник неодноразово обливали фарбою, одягали ковпак ката та вішали петлю, розписували гаслами "Катерина = Путін" і проводили акції протесту, нагадує "Суспільне. Одеса".

Підготовка до демонтажу пам'ятника розпочалася сьогодні вранці - одеські комунальники почали розбирати дерев'яну огорожу, якою обнесли пам'ятник на початку листопада.

Це сталося після завершення електронного опитування щодо долі пам'ятника Катерині II. Тоді більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам'ятника з Катерининської площі. "Попри війну, яка йде в нашій країні, нам вдалося дотриматися законної демократичної процедури", - написав мер Одеси Геннадій Труханов.

Згодом, 30 листопада, Одеська міська рада підтримала рішення про демонтаж та перенесення пам'ятника Катерині II. Також міськрада Одеси проголосувала за демонтаж пам'ятника російському полководцю Олександру Суворову.

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