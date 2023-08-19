Маляр пояснила, чому Україна не розголошує втрати на війні

Інформацію про кількість загиблих і поранених військових ворог може використати для прорахунку дій України, пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Тому під час воєнного стану ця інформація засекречена.

Під час воєнного стану інформація про кількість загиблих і поранених українських військових є державною таємницею, тому що противник може використати ці дані для прорахунку ймовірних подальших дій України. Про це повідомила у суботу, 19 серпня, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Час від часу в іноземних ЗМІ з‘являється інформація про нібито кількість наших загиблих. Тому ще раз поясню ситуацію. Під час воєнного стану ця інформація становить державну таємницю. Не тому що хтось щось хоче приховати, а тому що це вимога військових", - написала вона в Telegram.

За словами Маляр, у військовій справі певні дії залежать від відсотка загиблих і поранених щодо загальної кількості військовослужбовців, і тому, "якщо ці цифри відомі, ворог може наперед прорахувати наші дії". Йдеться не лише про загальну кількість втрат убитими та пораненими, але й про кількість втрат конкретних підрозділів та напрямків, особливо під час боїв, додала вона. "Якщо у ворога буде така інформація, вони почнуть розуміти деякі наші наступні кроки", - наголосила Маляр.

Саме тому, зазначила заступниця міністра оборони, ця інформація становить державну таємницю, і доступ до неї "має дуже обмежене коло осіб, які попереджені належним чином про кримінальну відповідальність за розголошення".

Нагадаємо, напередодні американське видання The New York Times, посилаючись на неназваних посадовців США, назвало орієнтовну кількість втрат України і Росії на війні. Так, у статті йдеться про те, що Москва втратила близько 120 тисяч загиблими й 170-180 тисяч - пораненими. Водночас втрати України американські офіційні особи нібито оцінюють у близько 70 тисяч військових загиблими й 100-120 тисяч - пораненими.