 В Хіросімі вшанували пам′ять жертв атомного бомбардування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2020

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Новини

В Хіросімі вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування

Внаслідок атомного бомбардування американцями японських міст Хіросіма і Нагасакі, яке відбулося у 1945 році, загинули сотні тисяч людей.

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У японському місті Хіросімавранці у четвер, 6 серпня, вшанували загиблих внаслідок атомного бомбардування 1945 року. Цей день відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.

Мер Хіросіми Кадзума Мацуї 6 серпня під час пам'ятної церемонії в Парку миру закликав світову спільноту об'єднатися проти загроз людству.

О 08.15 ранку за місцевим часом присутні на тому місці, куди стратегічний бомбардувальник ВПС США Enola Gay 75 років тому скинув атомну бомбу "Малюк", вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Вона супроводжувалася ударами дзвону.

Japan I Zeremonie zum Jahrestag in Hiroshima (Reuters/Kyodo)

Через пандемію коронавірусу учасники церемонії були переважно в масках і дотримувалися норм соціального дистанціювання. На заході були присутні, зокрема, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, а також низка інших міністрів і чиновників. Іноземні представники були присутні лише вибірково.

Послання адміністрації міста направили Папа Римський Франциск і експрезидент США Барак Обама. У 2016 році Обама став першим чинним американським лідером, що побував в Хіросімі. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також записав відеозвернення. "Розкол, недовіра і відсутність діалогу загрожують знову повернути світ до неконтрольованого стратегічного ядерного змагання", - заявив він. У зв'язку з цим глава всесвітньої організації висловився за повну ліквідацію всіх видів зброї масового знищення.

Гайко Маас застеріг від нового раунду гонки ядерних озброєнь

Напередодні 75-ї річниці з дня атомного бомбардування Хіросіми міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) застеріг від нового раунду гонки ядерних озброєнь. "Ядерне роззброєння застопорилося. Нові технології призводять до небезпечних дисбалансів", - попередив глава німецького МЗС ввечері 5 серпня у Берліні.

За його словами, сьогодні Північна Корея за допомогою можливих розробок ядерної зброї кидає виклик усій світовій спільноті. У зв'язку з цим відчувається необхідність "нового імпульсу до контролю над озброєннями і ядерного роззброєння", заявив Маас. "Світ ніколи не повинен забувати про те, що трапилося в Хіросімі, і кілька днів по тому - в Нагасакі, і чому це сталося", - резюмував міністр.

Трагедія Хіросіми

Japan 75 Jahre nach Hiroshima (picture-alliance/dpa/Peace Memorial Museum)

Перше в історії людства бойове застосування ядерної зброї сталося 6 серпня 1945 року в ході Другої світової війни: щоб схилити Японію до капітуляції, США скинули на Хіросіму атомну бомбу "Малюк".

Близько 70 тисяч мирних жителів загинули внаслідок ударної хвилі, понад 200 тисяч померли від наслідків ядерного опромінення. Через три дні, 9 серпня, ще одна американська атомна бомба була скинута на місто Нагасакі, загинули ще близько 70 тисяч осіб.

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