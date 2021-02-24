В Італії запроваджують третій локдаун, очікують покращення наприкінці весни
Майже по всій країні діятимуть жорсткі обмеження, людям заборонено залишати помешкання без необхідності, школи не працюватимуть. Італійський уряд планує втричі пришвидшити темпи вакцинації від коронавірусу.
Центр тестування на коронавірус в Італії
Уряд Італії розраховує на покращення епідеміологічної ситуації у країні у другій половині весни. Цього прагнуть досягти шляхом суворіших карантинних обмежень та збільшення числа вакцинованих людей, заявив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца в інтерв'ю видання La Repubblica, опублікованому в неділю, 14 березня,.
З 15 березня у значній частині Італії запроваджують третій локдаун, який діятиме до 6 квітня. Регіони із показником нових випадків зараження понад 250 на 100 тисяч населення за сім днів будуть віднесені до найризикованішої "червоної" зони. На даний момент це стосуватиметься приблизно трьох чвертей території країни включно з Римом та Міланом.
У цих регіонах не працюватимуть школи, університети, кафе та ресторани. Продаж усіх товарів не щоденного попиту буде зупинено, а свободу пересування в регіонах суворо обмежать. Люди зможуть залишати свої помешкання лише для поїздки на роботу або за нагальної потреби. Перед початком локадуну на цих вихідних поліції в Римі та Мілані довелося розганяти великі натовпи.
Тим часом у Південному Тиролі поступово знімають карантинні обмеження. З понеділка діти у всій провінції зможуть знову відвідувати дитячі садки та початкові школи, відкриються перукарні та косметичні салони. Роботу закладів торгівлі планують дозволити за тиждень.
Вакцинацію хочуть прискорити
Італійський уряд також має намір прискорити вакцинацію. Планується, що до вересня щеплення отримають 80 відсотків населення країни. Для цього щоденно доведеться вакцинувати щонайменше 500 тисяч людей, що втричі більше, ніж зараз (170 тисяч).
За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 14 березня Італія посідає сьоме місце у світі за числом інфікувань коронавірусом - з початку пандемії в країні зафіксовали понад 3,2 мільйона випадків, померли 101,8 тисячі людей, у яких підтвердили зараження.
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Секрет перемоги над коронавірусом від італійців - "Європа у фокусі" (19.10.2020)
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Поліцейський контроль на кордоні карантинної зони
Близько 52 тисяч осіб, що проживають в 11 населених пунктах на півночі Італії, фактично виявилися відрізаними від зовнішнього світу через карантин, пов'язаний з епідемією коронавірусу. В'їзд в ці міста і виїзд з них можливі лише за спеціальним дозволом. Порушникам загрожує "кримінально-правова" відповідальність.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Порожні вулиці
Кодоньо - місто з 15-тисячним населенням в італійському регіоні Ломбардія. Через загрозу поширення коронавірусу усі його магазини і закусочні зараз закриті. Лише деякі жителі зважуються вийти на вулицю. Що стало причиною різкого зростання кількості заражених коронавірусом на півночі Італії, досі невідомо. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Кількість хворих стрімко зростає
20 лютого діагноз коронавірусу підтвердився у 38-річного жителя міста Кодоньо. З того часу кількість хворих з його кола спілкування неухильно зростає. На даний момент батьки чоловіка (на фото) перебувають під наглядом лікарів. Проте він не є так званим "нульовим пацієнтом", з якого почалося поширення коронавірусу в регіоні.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Закупівля продуктів про запас
Через стрімке зростання кількості випадків зараження коронавірусом у регіоні багато італійців почали закуповувати про запас продукти харчування і предмети першої необхідності. Ці люди чекають своєї черги, щоб зайти в супермаркет у місті Казальпустерленго. Покупців запускають туди групами по 40 осіб, щоб уникнути тисняви.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Високий попит на захисні маски
Страх перед коронавірусом зростає і в великих містах на півночі Італії. Як випливає з оголошення на дверях, у цій аптеці в Турині респіраторні маски та дезінфікуючий гель для рук вже розпродані. Тонкі захисні маски, подібні до тих, що використовуються в операційних, не гарантують стовідсоткового захисту від коронавірусу. До того ж, їх необхідно регулярно міняти.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Карнавал у Венеції
Через епідемію коронавірусу в Венеції перервали традиційний карнавал, який мав тривати до 25 лютого. За даними на 24 лютого, в Італії зафіксовано понад 200 випадків зараження коронавірусом. Шість осіб померли від небезпечної інфекції.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Показ мод в інтернеті
Італійська столиця моди Мілан розташована лише за 60 кілометрів від міста Кодоньо. 18 лютого в Мілані почався знаменитий тиждень моди. Однак через епідемію коронавірусу модельному дому Джорджіо Армані довелося демонструвати свою нову колекцію в порожньому залі з трансляцією в інтернеті. Інші покази мод були скасовані.
Стрімке поширення коронавірусу: що відбувається в Італії
Скасування футбольних матчів
Усі спортивні заходи в областях Ломбардія і Венеція скасовані щонайменше до 1 березня. Таким чином італійська влада намагається запобігти або хоча б сповільнити подальше поширення коронавірусу. Крім іншого, на невизначений термін був перенесений матч чемпіонату Італії між міланським "Інтером" і командою "Сампдорія" з Генуї.