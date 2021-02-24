В Італії запроваджують третій локдаун, очікують покращення наприкінці весни

Уряд Італії розраховує на покращення епідеміологічної ситуації у країні у другій половині весни. Цього прагнуть досягти шляхом суворіших карантинних обмежень та збільшення числа вакцинованих людей, заявив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца в інтерв'ю видання La Repubblica, опублікованому в неділю, 14 березня,.

З 15 березня у значній частині Італії запроваджують третій локдаун, який діятиме до 6 квітня. Регіони із показником нових випадків зараження понад 250 на 100 тисяч населення за сім днів будуть віднесені до найризикованішої "червоної" зони. На даний момент це стосуватиметься приблизно трьох чвертей території країни включно з Римом та Міланом.

У цих регіонах не працюватимуть школи, університети, кафе та ресторани. Продаж усіх товарів не щоденного попиту буде зупинено, а свободу пересування в регіонах суворо обмежать. Люди зможуть залишати свої помешкання лише для поїздки на роботу або за нагальної потреби. Перед початком локадуну на цих вихідних поліції в Римі та Мілані довелося розганяти великі натовпи.

Тим часом у Південному Тиролі поступово знімають карантинні обмеження. З понеділка діти у всій провінції зможуть знову відвідувати дитячі садки та початкові школи, відкриються перукарні та косметичні салони. Роботу закладів торгівлі планують дозволити за тиждень.

Вакцинацію хочуть прискорити

Італійський уряд також має намір прискорити вакцинацію. Планується, що до вересня щеплення отримають 80 відсотків населення країни. Для цього щоденно доведеться вакцинувати щонайменше 500 тисяч людей, що втричі більше, ніж зараз (170 тисяч).

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), станом на 14 березня Італія посідає сьоме місце у світі за числом інфікувань коронавірусом - з початку пандемії в країні зафіксовали понад 3,2 мільйона випадків, померли 101,8 тисячі людей, у яких підтвердили зараження.

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