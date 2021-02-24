 Італія посилює коронавірусні обмеження в деяких регіонах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2021

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Новини

Італія посилює коронавірусні обмеження в деяких регіонах

Через збільшення кількості інфікованих коронавірусом італійський уряд посилює карантинні обмеження в п'яти регіонах.

В окремих італійських регіонах посилять карантинні обмеження

В окремих італійських регіонах посилять карантинні обмеження

Італійський уряд посилює обмежувальні заходи в п'яти регіонах країни через збільшення числа інфікованих коронавірусом. Відповідне розпорядження в суботу, 27 лютого, підписав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Південні регіони Базиліката та Молізе оголошені "червоною"- найбільш ризикованою - зоною. З 1 березня там будуть зачинені бари, ресторани та майже всі заклади, окрім продуктових магазинів. Свобода пересування людей буде обмежена.

Для Ломбардії, П'ємонту та Марке рівень небезпеки підвищений до "помаранчевого". Тим часом очікується, що острів Сардинія буде переведений в безпечну "білу" зону і там будуть послаблені обмеження. Для цього протягом трьох тижнів число нових випадків інфікування коронавірусом має бути до 50 на 100 тисяч мешканців.

Очікується, що 6 березня уряд ухвалить нові карантинні правила, які діятимуть протягом наступного місяця. Міністр культури Італії Даріо Франческіні раніше заявив про можливість відкриття кінотеатрів та театрів з 27 березня.

За останню добу в Італії було виявлено 20 500 випадків інфікування коронавірусом. Середній показник захворюваності в країні складає 145 випадків на 100 тисяч жителів. Станом на 27 лютого в Італії коронавірусом інфікувалось 2,8 мільйона людей, померло від хвороби 97 тисяч осіб.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Ухань на карантині

    Спочатку всі думали, що коронавірус - лише місцева проблема для китайців. Ухань? Ніколи не чув. Ухань був далеко. А китайські можновладці спершу мовчали про небезпечний вірус, який там поширювався. Потім вони посадили під домашній арешт жителів міста та всієї постраждалої провінції Хубей. Світ спостерігав і думав, що він у безпеці...

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Мандрівник

    Але вірус не зважав на кордони і вирушив у мандри. Голландець Тьєрд Роярдс (Tjeerd Royaards) надає поняттю "мандрівник" зовсім нового значення. Раптово дедалі більше людей стали хворіти і вмирати в інших країнах.

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    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Covid-19 проти людини

    В оточенні коронавірусів ви відчуваєте себе вразливими в усьому світі. Вакцини немає і ніхто не знає, що буде далі. Навіть вірусологи та лікарі. Паоло Каллері (Paolo Calleri) підсумовує це відчуття безсилля, яке охоплює людей і тримає під контролем.

  • Нічні жахіття Залишайся вдома - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Нічні жахіття

    "Залишайся вдома" - це наказ для всього світу, щоб не заразитися коронавірусом. Але підступний вірус часто домінує у думках, коли ти вдома. Навіть рахуючи овечок перед сном, ця дівчина з-під пера турецької карикатуристки Менекше Чам (Menekşe Çam) не відчуває себе у спокої: вірус потрапляє і в її сни.

  • Без улюбленої команди нікуди Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської Борусії, принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Без улюбленої команди нікуди

    Соціальна дистанція змушує багатьох відчувати, що їх виганяють на безлюдний острів. Але якщо світ заблоковано, то цей фан дортмундської "Борусії", принаймні, не хоче обійтися без свого улюбленого Borsigplatz - легендарного місця, де був заснований його клуб і де відбувалося стільки святкувань перемог у Бундеслізі.

  • Бельканто Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Бельканто

    Італійці, які найбільше постраждали від пандемії у Європі, підбадьорюють одне одного. Під час карантину вони щовечора співають і грають музику на балконах. А також аплодують героям кризи - лікарям та медсестрам. Це створює відчуття єдності попри вимоги соціального дистанціювання. Tutto andrà bene - все буде добре!

  • Це буде дорого! Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Це буде дорого!

    Обмеження суспільного життя не скрізь таке суворе, як на півдні Європи. У Німеччині, приміром, можна виходити на вулицю, але треба дотримуватися дистанції від інших не менше 1,5 метра. Інакше є ризик суворих штрафів. Правоохоронці безжалісні.

  • Скрізь захисні маски Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Скрізь захисні маски

    Носіння масок мінімізує ризик і тому є обов'язком для всіх у багатьох країнах. Але що робити, коли всі маски розкупили і їх неможливо дістати? Тоді потрібен талант до імпровізації, як у російського карикатуриста Сергія Білозерова. Ті, хто так себе захищає, можуть без проблем заходити у приймальню сімейного лікаря.

  • На війні Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    На війні

    Мити руки, мити руки і ще раз мити руки. Ось та мантра, яку політики та медики повторюють щодня, щоб вижити у війні проти коронавірусу. Дядько Сем також закликає американців робити це. Втім, втілювати пораду нинішнього президента США Дональда Трампа про ін’єкцію дезінфікуючих засобів всередину тіла навряд чи варто.

  • Смертельна гра Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Смертельна гра

    Це змагання проти часу. Науково-дослідні лабораторії розробляють вакцину, яка б знищила коронавірус. Але поки смертельна гра між людьми та хворобою триває - результат невідомий.

  • Криза після кризи Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: Здогадайтесь, що буде далі?

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Криза після кризи

    Щоб захистити своїх громадян, уряди в усьому світі запровадили карантин - з руйнівними наслідками для економіки. Багато компаній на межі банкрутства. Попри численні програми допомоги, мільйони людей вже не знають, чим платити за квартиру та їжу. Для китайського карикатуриста Родріого (Rodriogo) економічна криза - це ще більший монстр, ніж вірус: "Здогадайтесь, що буде далі?"

  • Повернувшись до війни У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    "Короняшки" - карикатури про коронавірус

    Повернувшись до війни

    У якийсь момент пандемія стане історією - так, як колись іспанський грип. І тоді дідусь розповість онукові, як це було, коли люди ходили у магазин, укутавшись у все, що тільки можна, і запасалися спагеті та тушонкою. А також про часи, коли майже не залишилося туалетного паперу і доводилося битися за кілька останніх рулонів...

    Автор: Сюзанне Кордс


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