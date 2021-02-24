Італія посилює коронавірусні обмеження в деяких регіонах

Італійський уряд посилює обмежувальні заходи в п'яти регіонах країни через збільшення числа інфікованих коронавірусом. Відповідне розпорядження в суботу, 27 лютого, підписав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца.

Південні регіони Базиліката та Молізе оголошені "червоною"- найбільш ризикованою - зоною. З 1 березня там будуть зачинені бари, ресторани та майже всі заклади, окрім продуктових магазинів. Свобода пересування людей буде обмежена.

Для Ломбардії, П'ємонту та Марке рівень небезпеки підвищений до "помаранчевого". Тим часом очікується, що острів Сардинія буде переведений в безпечну "білу" зону і там будуть послаблені обмеження. Для цього протягом трьох тижнів число нових випадків інфікування коронавірусом має бути до 50 на 100 тисяч мешканців.

Очікується, що 6 березня уряд ухвалить нові карантинні правила, які діятимуть протягом наступного місяця. Міністр культури Італії Даріо Франческіні раніше заявив про можливість відкриття кінотеатрів та театрів з 27 березня.

За останню добу в Італії було виявлено 20 500 випадків інфікування коронавірусом. Середній показник захворюваності в країні складає 145 випадків на 100 тисяч жителів. Станом на 27 лютого в Італії коронавірусом інфікувалось 2,8 мільйона людей, померло від хвороби 97 тисяч осіб.

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