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ПолітикаІран

В Ірані на вулиці повертають "поліцію моралі"

Євгенія Наконечна
29 хв. тому

"Поліція моралі", яку скасували у грудні минулого року на тлі протестів в Ірані, знову стежитиме за носінням хіджабу жінками.

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Жінки на вулицях Тегерана, Іран
Жінки на вулицях Тегерана, ІранФото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/picture alliance

Влада Ірану оголосила про повернення сумнозвісної "поліції моралі" для забезпечення виконання вимоги про носіння хіджабу жінками. Починаючи з неділі, 16 липня,  підрозділи "поліції моралі" знову будуть боротися з порушеннями по всій країні за допомогою піших і автомобільних патрулів, повідомила інформагенція Isna з посиланням на представника іранської поліції.

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В грудні 2022 року керівництво країни заявило, що "поліцію моралі" ліквідовано і "вона не має нічого спільного з судовою системою".

Підрозділи "поліції моралі" діяли в Ірані з 2006 року, метою їхньої роботи було "поширювати культуру скромності та хіджабу". Саме дії представників "поліції моралі" стали однією з основних причин протестів, які тривали в країні понад два місяці. У середині вересня 2022 року вони затримали за "неправильне носіння хіджабу" 22-річну Махсу Аміні, невдовзі вона була госпіталізована, а за кілька днів - померла. Її смерть спричинила початок протестного руху в країні.

Протягом останніх місяців багато жінок демонстративно ігнорували в Ірані вимогу носити хіджаб - правило, що діє з 1979 року, повідомляє агенція dpa. Держава відреагувала, серед іншого, суперечливим законопроєктом, за який незабаром проголосують в парламенті країни. Закон передбачає нові та більш суворі покарання за непокриття голови жінками.

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