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СуспільствоІран

В Ірані двох журналісток засуджено до позбавлення волі

Олександр Куницький | Сергій Ромашенко
3 вересня 2023 р.

Іранських медійниць визнали винними у "змові" та "таємному зговорі". Кожна з них отримала три роки в'язниці, але насправді їм доведеться відсидіти менше місяця.

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Будівля суду у Тегерані
Будівля суду у ТегераніФото: imago images/Konrad Zelazowski

Суд у столиці Ірану - Тегерані - засудив двох іранських журналісток до трьох років позбавлення волі кожну, визнавши їх винними у "змові" та "таємному зговорі". Однак Ельнас Мохаммаді з газети "Хам Міхан" і Негін Багері з газети "Хафт-е собх" доведеться відбути у в'язниці лише одну сорокову частину терміну. Тобто насправді вони відсидять за ґратами лише менше місяця, повідомив їхній адвокат у неділю, 3 вересня.

Інші п'ять років медійниці відбуватимуть умовно. У цей час вони за вироком суду відвідуватимуть курси "професійної етики". Також їм буде заборонено залишати Іран.

Ельнас Мохаммаді було затримано ще в лютому. Її протримали тиждень у сумнозвісній в'язниці "Евін" у Тегерані. Причина затримання тоді не оголошувалась. Ельнас - сестра журналістки Елахе Мохаммаді, яка перебуває під вартою з вересня минулого року. Її стаття про похорон молодої курдки Махси Аміні істотно сприяла всесвітньому розростанню скандалу довкола смерті цієї дівчини.

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Масові протести в Ірані

Смерть 22-річної Махси Аміні викликала в Ірані багатомісячні протести. У вересні минулого року її затримала іранська поліція моралі за неправильне носіння хіджабу. Невдовзі після затримання молода жінка померла.

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Під час протестів загинули сотні людей, у тому числі десятки силовиків. Тисячі демонстрантів були затримані за звинуваченням у причетності до "бунту, оркестрованого Ізраїлем та Заходом". З початку протестів було також допитано або затримано понад 90 журналістів.

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