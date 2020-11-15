 В Австрії почав діяти жорсткий локдаун через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2020

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Новини

В Австрії почав діяти жорсткий локдаун через коронавірус

Жителям Австрії дозволяється покидати свої домівки тільки за певних підстав і спілкуватися лише з найближчими родичами. Школи перейшли на дистанційне навчання. Відкритими залишаються лише супермаркети, аптеки й банки.

Порожні центральні вулиці Відня, фото 13 листопада

Під час локдауну виходити з дому в Австрії можна лише з поважних причин. На фото - порожні вулиці Відня

В Австрії у вівторок, 17 листопада, набув чинності новий повний локдаун. Він діятиме щонайменше до 2 грудня. У цей час жителям країни дозволяється виходити з домівки лише з низки поважних причин - для поїздки на роботу (при цьому рекомендується за можливості працювати з дому), для походу в магазини, на прийом до лікаря або на прогулянку чи пробіжку.

Приватні зустрічі дозволяються лише з партнером чи партнеркою, окремими найближчими родичами чи іншими близькими людьми.

Відкритими залишаються лише магазини з товарами для дому, супермаркети, аптеки, кіоски і банки. Школи перейшли на дистанційне навчання. Кафе і ресторани можуть лише продавати їжу на виніс.

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Минулого тижня кількість нових інфекцій в Австрії на 100 тисяч жителів протягом семи днів становила близько 550, що в кілька разів перевищує показник у Німеччині.

Загалом станом ранок на 17 листопада у країні з населенням у дев'ять мільйонів людей виявили понад 208,6 тисячі інфікувань коронавірусом, що призвели до 1887 летальних випадків.

Раніше канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) заявив, що його уряд збирається провести масове тестування населення на коронавірус. При цьому він пояснив, що йдеться насамперед про тестування окремих груп населення, наприклад, вчителів. 

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