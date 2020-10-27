В Австрії ексміністра засудили до восьми років тюрми за корупцію

Віденський суд засудив у п'ятницю, 4 грудня, до восьми років ув'язнення колишнього міністра фінансів Австрії Карла-Гайнца Ґрассера (Karl-Heinz Grasser), визнавши його винним у корупції. Процес над колишнім австрійським урядовцем став найгучнішою корупційною справою в Австрії за весь післявоєнний період, зазначає агенція AFP.

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Так, суд визнав Ґрассера винним у перевищенні влади та отриманні "відкатів" на загальну суму у 9,6 мільйона євро під час приватизації державного житла. Під час процесу інший підозрюваний у справі, який є наближеною до ексміністра особою, зізнався у передачі інсайдерської інформації, яка у підсумку дозволила приватному консорціуму купити 60 тисяч квартир, що належали державі, на загальну суму у 961 мільйон євро. Це було лише на один мільйон євро більше, ніж запропонував інший учасник торгів. Вже через три роки вартість цього придбаного у держави житла оцінювалася у двічі більшу суму.

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За даними слідства, Ґрассеру було відомо про оборудку, а наближені до нього люди, які також проходять у цій кримінальній справі, отримали неправомірну винагороду у розмірі 9,6 мільйона євро. Як заявила під час судового засідання суддя Маріон Гогенекер (Marion Hohenecker), "лише Ґрассер міг передати інформацію" компанії, що виграла тендер. Згідно з обвинувальним вироком, пів мільйона євро, знайдені на рахунку ексміністра в австрійському банку, слідчі пов'язують з отриманим ним хабаром.

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Карл-Гайнц Ґрассер очолював мінфін Австрії з 2000 до 2007 року та був членом правопопулістської Австрійської партії свободи, утім, у 2003 році він вийшов з неї. Під час свого перебування на посаді він та його дружина Фіона Сваровскі (Fiona Swarovski), спадкоємиця всесвітньо відомої компанії з виробництва штучних кристалів, часто опинялися у центрі уваги таблоїдів через розкішний спосіб життя.