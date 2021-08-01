 В Алжирі у боротьбі з пожежами загинули десятки військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.08.2021

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Новини

В Алжирі у боротьбі з пожежами загинули десятки військових

У районі Тізі-Узу через лісові пожежі загинули до 25 військових та щонайменше 17 цивільних. Уряд звинувачує у пожежах паліїв.

Лісова пожежа в Алжирі

Лісова пожежа в Алжирі

В районі Тізі-Узу на півночі Алжиру під час боротьби з лісовими пожежами загинули щонайменше 18 військових, повідомило міністерство оборони країни у вівторок, 10 серпня. За його даними, ще 13 військових отримали ушкодження.

Тим часом президент Алжиру Абдельмаджид Теббун повідомив у соцмережі Twitter про 25 загиблих військових.Згодом цифру в 25 загиблих військових озвучив і прем'єр-міністр країни Айман Бенабдеррахман. За його словами, загальне число жертв пожеж сягнуло 42 осіб.

У міністерстві оборони кажуть, що завдяки діям військових вдалося "врятувати з вогню 110 людей - чоловіків, жінок і дітей", цитує інформагенція AFP. 

Уряд звинувачує у пожежах паліїв. Міністр внутрішніх справ Камель Бельджуд заявив, що правоохоронці проведуть розслідування, аби дізнатися, хто стоїть за підпалами. "Лише руки злочинців можуть стояти за одночасним спалахом близько 50 осередків вогню в кількох населених пунктах провінції", - заявив він.

Менші пожежі були зафіксовані на початку цього тижня в щонайменше 13 провінціях країни. Вогонь зруйнував багато будинків, чимало людей розміщені в готелях та гуртожитках.

  • Палають передмістя Афін

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Порятунок втечею

    Найбільш напружена ситуація станом на 6 серпня склалась у північних передмістях грецької столиці. Влада закликала мешканців низки населених пунктів поблизу Афін залишити свої домівки і рятуватися.

  • Лісові пожежі в Греції

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь впритул підібрався до Афін

    Щонайменше три з числа найбільших пожеж у Греції палають за лічені кілометри на північ від Афін, подекуди майже у міській смузі. Вогонь поблизу колишньої заміської резиденції королів Татой гасять близько 20 пожежних машин, чотири гелікоптери і чотири літаки.

  • Вогонь, який не вдається приборкати

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Вогонь, який не вдається приборкати

    Взяти пожежі під контроль вогнеборцям не вдається, передовсім через потужний вітер. Тривала спека і посуха перетворили Грецію на порохову діжку, констатував прем'єр-міністр Кіріакос Мітсотакіс. Уряд заборонив грекам відвідувати ліси і проводити поблизу зелених насаджень будь-які пожежонебезпечні роботи. В країні палають одночасно до 90 пожеж.

  • Оточені полум'ям

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Оточені полум'ям

    Вийшли з-під контролю пожежі на острові Евбея на Пелопоннесі. Мешканців селища Аґія Анна на північному сході острова довелося евакуювати морем, оскільки вони виявилися оточеними полум'ям. Така сама доля може спіткати і мешканців містечка Лімні на протилежному березі острова (на фото).

  • Спустошення вогнем

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Спустошення вогнем

    Мешканцям цього будинку на острові Евбея вдалося врятуватися. Однак повертатись їм нікуди - все знищено вогнем.

  • Олімпія у небезпеці

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Олімпія у небезпеці

    Пожежі впритул підібралися до античної Олімпії, де перед початком Олімпійських ігор запалюють традиційний вогонь. "Ми створили лінію оборони навколо села і античного поселення", - запевнив губернатор регіону Нектаріос Фармакіс.

  • Шоковані туристи

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Шоковані туристи

    Наймасштабніші за останні півтора десятиліття пожежі лютують і у Туреччині. Вогнем оточені, зокрема, і великі туристичні центри. На цьому фото туристка спостерігає за вогнем, що підібрався до її готелю на одному з курортів неподалік від Бодрума.

  • Втрачено все

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Втрачено все

    Сотні мешканців містечка Мілас поблизу Бодрума втратили все. Евакуйованих розміщують на стадіонах і у спортивних залах. Пожежі лютують і поблизу іншого великого туристичного центру - Анталії. Загалом у Туреччині у вогні загинули десятки людей.

  • Випалена земля

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Випалена земля

    Вогонь знищив у Туреччні вже більше ста тисяч гектарів лісів, передовсім у популярній серед туристів "турецькій Рив´єрі".

  • Небезпека не минає

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Небезпека не минає

    Турецька влада сподівається, що взяти під контроль пожежі вдасться, коли дещо вщухне вітер. Натомість на дощі найближчим часом надії немає. На заході Туреччини тримається суха спека з температурами понад 40 градусів.

  • Стримати стихію

    Нищівні пожежі у Греції та Туреччині

    Стримати стихію

    Взяти під контроль пожежі не вдається подекуди вже більше тижня. Вогнеборці намагаються принаймні стримати стихію на підступах до густонаселених районів. Місто Манавгат, що неподалік Анталії, довелося частково евакуювати через сильне задимлення.

    Автор: Євген Тейзе


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