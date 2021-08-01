В Алжирі у боротьбі з пожежами загинули десятки військових

В районі Тізі-Узу на півночі Алжиру під час боротьби з лісовими пожежами загинули щонайменше 18 військових, повідомило міністерство оборони країни у вівторок, 10 серпня. За його даними, ще 13 військових отримали ушкодження.

Тим часом президент Алжиру Абдельмаджид Теббун повідомив у соцмережі Twitter про 25 загиблих військових.Згодом цифру в 25 загиблих військових озвучив і прем'єр-міністр країни Айман Бенабдеррахман. За його словами, загальне число жертв пожеж сягнуло 42 осіб.

У міністерстві оборони кажуть, що завдяки діям військових вдалося "врятувати з вогню 110 людей - чоловіків, жінок і дітей", цитує інформагенція AFP.

Уряд звинувачує у пожежах паліїв. Міністр внутрішніх справ Камель Бельджуд заявив, що правоохоронці проведуть розслідування, аби дізнатися, хто стоїть за підпалами. "Лише руки злочинців можуть стояти за одночасним спалахом близько 50 осередків вогню в кількох населених пунктах провінції", - заявив він.

Менші пожежі були зафіксовані на початку цього тижня в щонайменше 13 провінціях країни. Вогонь зруйнував багато будинків, чимало людей розміщені в готелях та гуртожитках.